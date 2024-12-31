الاحتلال يواصل إغلاق بلدة إذنا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل، منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال رئيس بلدية إذنا جابر طميزي، إن قوات الاحتلال شددت من حصارها على البلدة، وأغلقت البوابة الرئيسية المقامة على مدخلها منذ أربعة أشهر.
ولفت إلى أن المواطنين يضطرون لسلوك طرق بديلة ووعرة وبعيدة، ما أثر بشكل كبير على
كافة القطاعات
خاصة التعليمية والاقتصادية.
وأشار طميزي، إلى أن هذا الإغلاق يعتبر ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
يذكر، أن الاحتلال يقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وينفذ حملة مداهمات واعتقالات، كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الرئيسي الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، وتمنعهم من التواجد في المنطقة.
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