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الاحتلال يواصل إغلاق بلدة إذنا غرب الخليل

12/31/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل، منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال رئيس بلدية إذنا جابر طميزي، إن قوات الاحتلال شددت من حصارها على البلدة، وأغلقت البوابة الرئيسية المقامة على مدخلها منذ أربعة أشهر.

ولفت إلى أن المواطنين يضطرون لسلوك طرق بديلة ووعرة وبعيدة، ما أثر بشكل كبير على
كافة القطاعات
خاصة التعليمية والاقتصادية.

وأشار طميزي، إلى أن هذا الإغلاق يعتبر ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

يذكر، أن الاحتلال يقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وينفذ حملة مداهمات واعتقالات، كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الرئيسي الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، وتمنعهم من التواجد في المنطقة.

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