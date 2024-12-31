Tuesday, 31 December 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


258 من موظفي الأونروا استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب

12/31/2024 5:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” فيليب لازاريني، إن 258 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة منذ بداية الحرب.

وأضاف المفوض الأممي في تصريحات لوسائل الإعلام أنه تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية الحرب.

وأكد أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم مدارس للأطفال.

وذكر لازاريني أن ما لا يقل عن 745 شخصا استشهدوا في ملاجئ الوكالة التبعة للأمم المتحدة أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.

MENAFN31122024000205011050ID1109044512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث