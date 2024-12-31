258 من موظفي الأونروا استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” فيليب لازاريني، إن 258 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة منذ بداية الحرب.

وأضاف المفوض الأممي في تصريحات لوسائل الإعلام أنه تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية الحرب.

وأكد أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم للأطفال.

وذكر لازاريني أن ما لا يقل عن 745 شخصا استشهدوا في ملاجئ الوكالة التبعة للأمم المتحدة أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.