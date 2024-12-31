258 من موظفي الأونروا استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” فيليب لازاريني، إن 258 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة منذ بداية الحرب.
وأضاف المفوض الأممي في تصريحات لوسائل الإعلام أنه تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية الحرب.
وأكد أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم مدارس للأطفال.
وذكر لازاريني أن ما لا يقل عن 745 شخصا استشهدوا في ملاجئ الوكالة التبعة للأمم المتحدة أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.
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