مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يجري عملية تجميد أنسجة الخصية لأربعة أطفال قبل خضوعهم لعملية زراعة نخاع العظم

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- APCO Worldwide) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤: نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في إجراء أربع عمليات لتجميد أنسجة الخصية، والمعروفة علمياً باسم (TTC)، لأربعة مرضى صغار يبلغون من العمر 2 و4 و7 و10 سنوات على التوالي، وذلك قبل خضوعهم لعملية زراعة نخاع العظم لعلاجهم حيث عانى اثنان من الأطفال من أمراض نقص المناعة، وتم تشخيص إصابة أحدهم بسرطان الدم، والآخر بالثلاسيميا. يعكس هذا التقدم الطبي المبتكر، الذي يتم إنجازه للمرة الأولى في دولة الإمارات، التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتقديم رعاية شاملة ومبتكرة للمرضى الأطفال بشكل عام، بالإضافة إلى توفير رعاية متقدمة لمرضى زراعة نخاع العظم من الأطفال. كما يعزز نجاح هذه الإنجازات المستمرة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وبحسب بروتوكول العلاج قبل إجراء عملية زراعة نخاع العظم، يتم إعطاء المرضى جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي والإشعاع الكلي للجسم كجزء من التحضير للعملية. وعليه تم توعية ذوي الأطفال بشكل كامل واطلاعهما على المخاطر المحتملة لهذه العلاجات على خصوبة أطفالهم في المستقبل من قبل الأطباء في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وقاموا بتوضيح خيار تجميد أنسجة الخصية لهم ومدى أهميته وفوائده لضمان الحفاظ على خصوبة الأطفال وإمكانية استعادتها مستقبلاً.
وعليه تم إجراء العمليات الجراحية الأربع في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية خلال عام 2024، بموافقة ذوي كل من الأطفال حيث تم إزالة أنسجة الخصية لكل طفل في إجراء استغرق ساعة واحدة، على يد جراحو الأطفال في المركز، بدعم من فريق متعدد التخصصات من أطباء المسالك البولية وأطباء التخدير وأطباء زراعة نخاع العظم. ثم تم نقل الأنسجة إلى أحد مراكز الخصوبة في أبوظبي لمعالجتها وحفظها.
وحول هذا الإنجاز، قالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "تتوالى إنجازاتنا الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، حيث حققنا إنجازًا رائدًا في وقت سابق من هذا العام من خلال إجراء أول عملية لحفظ أنسجة المبيض لفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات. واليوم، نفخر بالإعلان عن نجاجنا في إجراء عملية تجميد أنسجة الخصية لأربعة مرضى ذكور صغار. وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل فريقنا الماهر والمتعدد التخصصات كما أنها تعكس التطورات الرائدة لدينا في مجال رعاية الأطفال والحفاظ على الخصوبة، وتبرز مدى التزامنا بريادة الممارسات الطبية المتطورة وتقديم رعاية تركز على المريض من خلال برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم)©BMT-(AD. ومن خلال تقديم خيارات الحفاظ على الخصوبة، بما في ذلك تجميد أنسجة الخصية والمبيض، نمكن مرضى زراعة نخاع العظم من الأطفال - سواء قبل البلوغ أو بعده - من الحفاظ على إمكانية الإنجاب في المستقبل، رغم تلقيهم لعلاجات قد تؤثر على خصوبتهم في المستقبل. يركز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية جهوده في تطبيق أحدث التطورات العلمية المبتكرة، وتوفير حلول الحفاظ على الخصوبة المصممة خصيصًا للمرضى الذكور والإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويعزز هذا التقدم رؤيتنا لوضع معايير جديدة في التميز الطبي والرعاية الصحية
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