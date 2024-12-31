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مستعمرون ينصبون شمعدانا في مسافر يطا

12/31/2024 3:09:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- نصب مستعمرون، الليلة الماضية، شمعدانا على أحد المباني التاريخية في مسافر يطا.

وقال الناشط اسامه مخامره، إن عددا من المستعمرين نصبوا شمعدانا مضيئا فوق أحد المباني التاريخية الذي يعتلي منطقة خشم الدرج بمسافر يطا، واقاموا حفلا وأدوا صلوات تلمودية.

يذكر أن هذا المبنى سيطر عليه المستعمرون عنون منذ عامين، ومنعوا المواطنين والزائرين من الوصول إليه.

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