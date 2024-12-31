مستعمرون ينصبون شمعدانا في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- نصب مستعمرون، الليلة الماضية، شمعدانا على أحد المباني التاريخية في مسافر يطا.
وقال الناشط اسامه مخامره، إن عددا من المستعمرين نصبوا شمعدانا مضيئا فوق أحد المباني التاريخية الذي يعتلي منطقة خشم الدرج بمسافر يطا، واقاموا حفلا وأدوا صلوات تلمودية.
يذكر أن هذا المبنى سيطر عليه المستعمرون عنون منذ عامين، ومنعوا المواطنين والزائرين من الوصول إليه.
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