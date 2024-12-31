الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن حركة اجتياز المواطنين الحاجز شبه متوقفة بسبب التشديدات العسكرية التي يتبعها الاحتلال عند الحاجز.
وتسبب هذه الإجراءات بتأخر وصول المواطنين إلى أماكن عملهم في قرى الأغوار.
ويقع الحاجز عن مفترق طرق يؤدي إلى الأغوار الجنوبية والشمالية والوسطى، ويشهد منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.
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