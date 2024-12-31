الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن حركة اجتياز المواطنين الحاجز شبه متوقفة بسبب التشديدات العسكرية التي يتبعها الاحتلال عند الحاجز.

وتسبب هذه الإجراءات بتأخر وصول المواطنين إلى أماكن عملهم في قرى الأغوار.

ويقع الحاجز عن مفترق طرق يؤدي إلى الأغوار الجنوبية والشمالية والوسطى، ويشهد منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.