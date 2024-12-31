إسرائيل تواصل قصف غزة في اليوم الـ 452 من الحرب وتوقع مزيدًا من الشهداء والجرحى

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 452 من العدوان، مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. ورغم الجهود الدولية للتخفيف من حدة التوتر، فإن الحصار والقصف الإسرائيلي العنيف لا يزالان يفاقمان معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي الـ 24 ساعة الأخيرة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة 129 آخرين، بينما ارتفعت حصيلة العدوان منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,541 شهيدًا وأكثر من 108,000 مصاب.

في تفاصيل القصف:

غزة والشمال: ارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف قوات الاحتلال لتجمع فلسطينيين قرب مركز "رعاية جباليا البلد" شمال قطاع غزة. كما استشهد شخص آخر في غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة. بالإضافة إلى ذلك، فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في مخيم جباليا، بينما استمر القصف المدفعي المكثف جنوب مدينة غزة.

وسط القطاع: واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف شمال مخيم النصيرات وشرق دير البلح دون تسجيل إصابات.

جنوب قطاع غزة: استمر القصف المدفعي على شمال غرب مدينة رفح وأحياء شرق خان يونس. وفي حادث منفصل، أصيب مواطن جراء قصف من طائرة "كواد كابتر" على معبر كرم أبو سالم شرقي رفح.

هذا يأتي في وقت يشهد فيه القطاع تفاقمًا في الوضع الإنساني، مع تزايد أعداد الضحايا في ظل حصار مستمر وغارات جوية متواصلة.