إسرائيل تواصل قصف غزة في اليوم الـ 452 من الحرب وتوقع مزيدًا من الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 452 من العدوان، مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. ورغم الجهود الدولية للتخفيف من حدة التوتر، فإن الحصار والقصف الإسرائيلي العنيف لا يزالان يفاقمان معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وفي الـ 24 ساعة الأخيرة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة 129 آخرين، بينما ارتفعت حصيلة العدوان منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,541 شهيدًا وأكثر من 108,000 مصاب.
في تفاصيل القصف:
غزة والشمال: ارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف قوات الاحتلال لتجمع فلسطينيين قرب مركز "رعاية جباليا البلد" شمال قطاع غزة. كما استشهد شخص آخر في غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة. بالإضافة إلى ذلك، فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في مخيم جباليا، بينما استمر القصف المدفعي المكثف جنوب مدينة غزة.
وسط القطاع: واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف شمال مخيم النصيرات وشرق دير البلح دون تسجيل إصابات.
جنوب قطاع غزة: استمر القصف المدفعي على شمال غرب مدينة رفح وأحياء شرق خان يونس. وفي حادث منفصل، أصيب مواطن جراء قصف من طائرة "كواد كابتر" على معبر كرم أبو سالم شرقي رفح.
هذا يأتي في وقت يشهد فيه القطاع تفاقمًا في الوضع الإنساني، مع تزايد أعداد الضحايا في ظل حصار مستمر وغارات جوية متواصلة.
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