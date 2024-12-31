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الاحتلال يهدم مبنى ويجرف شوارع في ضاحية السلام شمال شرق القدس

12/31/2024 3:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم مبنى في ضاحية السلام، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت حي راس شحادة في ضاحية السلام، وشرعت بهدم مبنى قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن إياد القصراوي، بذريعة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال دمرت شوارع في ضاحية السلام خلال عملية الهدم التي بدأت صباح اليوم.

ولفتت، إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط موقع الهدم، وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وحسب احصائية لمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، نحو 433 عملية تجريف وهدم بالمحافظة.

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