الاحتلال يهدم مبنى ويجرف شوارع في ضاحية السلام شمال شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم مبنى في ضاحية السلام، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت حي راس شحادة في ضاحية السلام، وشرعت بهدم مبنى قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن إياد القصراوي، بذريعة عدم الترخيص.
وأشارت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال دمرت شوارع في ضاحية السلام خلال عملية الهدم التي بدأت صباح اليوم.
ولفتت، إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط موقع الهدم، وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم.
وحسب احصائية لمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، نحو 433 عملية تجريف وهدم بالمحافظة.
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