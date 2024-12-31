نتنياهو لا يتطرق إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الكيان المحتل

(MENAFN
) بينما يفتخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بقتل المدنيين والعدوان غير المسبوق الذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، إلا أنه لم يتطرق إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الكيان المحتل, هذه الخسائر نادرًا ما يتم ذكرها في تصريحاته العامة أو في ظهوراته الإعلامية، رغم كونها جزءًا أساسيًا من الصراع المستمر, ومن أبرز هذه الخسائر الهجرة العكسية من إسرائيل, فمنذ بداية العدوان على غزة، غادر حوالي 600,000 يهودي إسرائيل، وفقًا لهيئة الإسكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، مع تقديرات تشير إلى أن العدد قد يكون أكبر.
كما ان العدوان المستمر على غزة، وخاصة قتل المدنيين الأبرياء، غير موازين القوى العالمية, فقد تحول الكثير من الدول وشعوبها التي كانت تدعم إسرائيل إلى معارضتها, اندلعت احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء العالم، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث ظهرت فئتان مختلفتان: الأولى تمثل الحكومة الأمريكية ودعمها غير المحدود لإجراءات إسرائيل في غزة، والأخرى حركة شعبية يقودها جيل الشباب الأمريكي الذي لا يخدعهم الإعلام الصهيوني، ويدركون أن الواقع أكثر تعقيدًا من الصورة التي تُرسم لهم بأن إسرائيل هي الديمقراطية المحاطة بالأنظمة الديكتاتورية, وإضافة إلى الخسائر البشرية، تكبدت إسرائيل أيضًا خسائر كبيرة في جيشها, وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن أحد الأسباب التي جعلت إسرائيل توافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في 27 نوفمبر كان الوضع الصعب لسلاح الجو الإسرائيلي, وأقر نتنياهو بأن الجيش بحاجة إلى وقت لإعادة تجهيز مخزونه من الأسلحة والمعدات, وأشار الخبراء العسكريون إلى أن إسرائيل يجب أن تعتمد الآن بشكل كبير على حلفائها، خصوصًا الولايات المتحدة وألمانيا، للحصول على أنظمة أسلحة متقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ.
وبالرغم من التركيز على المعدات العسكرية، تظل التكلفة البشرية في صدارة الخطاب السياسي الإسرائيلي, أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هجوم 7 أكتوبر أسفر عن مقتل حوالي 1,163 من العسكريين والمدنيين في الكيان المحتل، وأصيب أكثر من 1,900 آخرين، منهم نحو 360 في حالة حرجة, علاوة على ذلك، تم اختطاف 251 شخصًا، معظمهم من الإسرائيليين, وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان، كانت الخسائر أيضًا كبيرة، حيث قُتل 131 شخصًا من الجنود والمدنيين والعناصر الأمنية، إلا أن المراقبين يعتقدون أن العدد الفعلي أكبر، وأن إسرائيل قد تخفي الرقم الحقيقي لتجنب ردود الفعل المحلية.
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