اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024

(MENAFN
) دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التي توسط فيها المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، مما أنهى القتال العنيف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي, بدأت هذه النزاعات في إطار الدعم الأوسع لغزة في 8 أكتوبر 2023، وتصاعدت في 23 سبتمبر 2024، عندما احتل الجيش الإسرائيلي قرى لبنانية قريبة من الحدود.
كما تنص الاتفاقية على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين والدعوة لتنفيذ كامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي, عبر المحلل السياسي يوسف مرتضى عن قلقه من أن الاتفاق سيترك لبنان عرضة للهجمات الإسرائيلية خلال فترة الـ60 يومًا التي تم الاتفاق عليها لسحب إسرائيل تدريجيًا من المناطق اللبنانية الجنوبية المحتلة, وأضاف مرتضى أن "اللجنة الفنية لمراقبة وقف إطلاق النار"، التي يرأسها الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، لم تبدأ عملها بعد، مما يجعل دور اللجنة غير فعال حتى انتهاء المهلة الشهر المقبل.
كذلك أثار الخبير العسكري علي أبي رات تحذيرات بشأن نية إسرائيل الاحتفاظ ببعض النقاط على طول الحدود الجنوبية, وتشير التقارير إلى أن إسرائيل قد بدأت بالفعل في بناء جدار وأسوار خرسانية مسلحة من العباد إلى العديسة وكفر كلا، وهي خطوة قد تعزز وجودها في المنطقة, حذر رات من الانتهاكات المستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تحاول تكرار أساليبها في ضم الأراضي، كما فعلت في الجولان السوري المحتل، وهو أمر لن يقبله لبنان أو المقاومة أو أهل الجنوب.
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