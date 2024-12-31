سوريا تواجه تحديات هائلة في إعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة

(MENAFN
) بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر، تواجه سوريا تحديات هائلة في إعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة, وقد تأثرت القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة بشكل كبير, ويتوقع الخبراء أن يستغرق إعادة بناء البلاد أكثر من عقد من الزمن, ويسلط هذا التقرير الضوء على خمس قضايا اقتصادية رئيسية تواجه الحكومة الجديدة في سوريا: الأموال المنهوبة، مصير الليرة السورية، الديون المتراكمة على البلاد، تكلفة إعادة الإعمار، وتأثير العقوبات الدولية التي تركها النظام المخلوع على عاتق السوريين.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، في السنوات التي كانت فيها سوريا مدينة بشكل كبير لروسيا مقابل الدعم العسكري، نقل البنك المركزي السوري حوالي 250 مليون دولار إلى موسكو, تم نقل هذا المال نقدًا، بما في ذلك ما يقارب الطنين من أوراق الدولار من فئة 100 دولار واليورو من فئة 500 يورو إلى مطار فينوكوفو بين عامي 2018 و2019, كما أن لعائلة الأسد أصولًا تقدر بـ 18 شقة فاخرة في موسكو، مع قيام أفراد من عائلة الأسد بشراء العديد من الأصول في روسيا في تلك الفترة, وقبل اندلاع الحرب الأهلية السورية، كانت احتياطيات سوريا من الدولار تبلغ حوالي 18, 5 مليار دولار، وكان لدى البلاد حوالي 25 طنًا من الذهب, ومع ذلك، تم نقل أو نهب جزء كبير من هذه الثروة، بما في ذلك الأموال والأصول، من قبل نظام الأسد، وتم إخفاء بعض هذه الثروات في البنوك السويسرية.
كما يشير الصحفي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق فيما يتعلق بمستقبل الليرة السورية إلى أن قيمتها تعتمد على عوامل اقتصادية ونفسية وسياسية، وخاصة الاستقرار السياسي, يلاحظ أن الليرة السورية تحسنت بشكل طفيف بعد سقوط الأسد، لكن قيمتها المستقبلية مرتبطة بقدرة سوريا على الإنتاج والتصدير، مما يتيح دخول العملة الصعبة, وتحدث وزير الاقتصاد بالوكالة باسل عبد الحنان عن خطط لإنقاذ الليرة من الانهيار، حيث أشار إلى أن الهدف الرئيسي هو أولاً استقرار سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التجارة, وأضاف أنه في المستقبل، مع تحرك عجلة الإنتاج وبدء التصدير، ستكون هناك خطوات لرفع قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يتطلب جهودًا كبيرة بالإضافة إلى تنسيق الجهود, وتوقع الأستاذ في إدارة المال فراس شعيب من جامعة باشاك شهير التركية أن يستغرق تعافي الليرة بعض الوقت، حيث أشار إلى أن قيمة الليرة قد تدهورت بشكل كبير وقد تكون معرضة للانخفاض في المستقبل, ومع ذلك، أبدى شعيب تفاؤله بارتفاع الليرة السورية، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على قدرة سوريا على تحفيز الاقتصاد، واستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان يبلغ 61, 3 مليار دولار في عام 2010، لكنه تراجع إلى 7, 4 مليار دولار في عام 2023.
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