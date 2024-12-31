مهرجان عشاق تشانجان للسيارات يحتفي بالشركاء والمستخدمين حول العالم

(MENAFN
- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2024— لتقديم الشكر لأكثر من 40 مليون عميل حول العالم الذين اختاروا سيارات تشانجان كخيارهم المفضل للتنقل، نظمت الشركة اليوم الدورة التاسعة من مهرجان عشاق السيارات في المدينة التي تأسست فيها، تشونغتشينغ، الصين. وفي هذا الحدث، دعت تشانجان مستخدميها من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، للتجمع ومشاركة شغفهم بعلامتها التجارية والتعرف على خطط تشانجان المستمرة للتحول إلى شركة تكنولوجية للتنقل الذكي منخفض الكربون تلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.
تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تخدم فيها الآن أكثر من 400,000 مستخدم، محورًا رئيسيًا في استراتيجية العلامة التجارية العالمية للشركة. منذ دخولها السوق لأول مرة في عام 1994، أصبحت تشانجان شريكًا موثوقًا لسكان المنطقة. وبالتعاون مع أكثر من 50 شريكًا، أنشأت شبكة تضم أكثر من 100 متجر في المنطقة، بما في ذلك أكبر متجر لتشانجان خارج الصين، والذي افتتح في العراق في عام 2024. وبفضل دعم شركائها وفريقها في المنطقة، استغلت تشانجان هذه القوة لتصبح واحدة من العلامات التجارية الصينية الرائدة في سوق السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.
ابتكارات تلبي احتياجات العملاء المتنوعة
مع علاماتها التجارية الثلاث: تشانجان وDEEPAL وAVATR، تواصل تشانجان، التي تركز على المستخدم، الاستفادة من قدراتها البحثية والتطويرية المتقدمة و40 عامًا من الابتكارات التكنولوجية لتطوير وتقديم نماذج جديدة تتميز بتصميماتها الرائدة وتقنياتها المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في الشرق الأوسط. تقدم تشانجان للعملاء مزيجًا من الجودة والعملية مع نماذج مثل Changan UNI-S وUNI-V 2.0T. DEEPAL هي علامة تجارية رقمية جديدة للطاقة موجهة لعشاق التكنولوجيا الشباب، في حين أن AVATR هي علامة تجارية ذكية تقدم قدرات رائدة في القيادة الذكية والتجارب الرقمية.
تخطط الشركة لتقديم 10 نماذج جديدة، بما في ذلك UNI-S وUNI-V 2.0T، إلى جانب منتجات مستقبلية من علامات DEEPAL وAVATR. تلتزم تشانجان بتقديم سيارات تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف السيناريوهات بفضل أنظمة الطاقة الكهربائية المتقدمة وأنظمة البطاريات. يتم اختبار كل نموذج في ظروف قاسية (حرارة، برودة، رطوبة، ارتفاع) لضمان استمتاع العملاء في المنطقة بسيارات موثوقة وعالية الجودة. كما تقدم تشانجان خدمات سحابية ذكية لعملاء الشرق الأوسط وأفريقيا لتزويدهم بتجربة مستخدم أكثر ذكاءً وراحة وترابطًا.
التركيز على التوطين والالتزام بخدمة العملاء
كجزء من التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة للمستخدمين في المنطقة، تعزز تشانجان جهودها في التوطين وستؤسس مقرًا إقليميًا في الشرق الأوسط. سيمكنها ذلك من استكشاف فرص جديدة للمشاريع المشتركة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية لخدمة العملاء بشكل أفضل. كما تعمل على تعزيز شبكة خدماتها للعملاء في الشرق الأوسط من خلال التحضير لإنشاء فروع إقليمية واستكشاف استراتيجية "محرك مزدوج" تجمع بين العمليات المتكاملة ووكالات السيارات الإقليمية.
منذ إطلاق مشروعها رقم 1 "مشروع خدمة العملاء" في عام 2020، استمعت تشانجان عن كثب إلى آراء العملاء المحليين القيمة وتعمل جاهدة للوفاء بالتزاماتها الخدمية من خلال تحسين مهارات المواهب المحلية باستمرار. لتحسين خدمة العملاء ورفع جودة خدمات ما بعد البيع في المنطقة، نظمت تشانجان أول مسابقة مهارات في الشرق الأوسط وأفريقيا الشهر الماضي.
تعتبر خدمة العملاء أولوية قصوى لتشانجان. أطلقت الشركة برنامج "withU" للعناية بالعملاء على مستوى العالم لرفع تجربة خدمة العملاء. يهدف برنامج withU إلى تقليل وقت استجابة العملاء بنسبة 50% من خلال إنشاء مراكز لقطع الغيار ومراكز دعم فني. يجري الآن تنفيذ برنامج withU في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل تشانجان على تطوير فريق صيانة محلي محترف لتقديم تجربة خدمة سلسة طوال دورة حياة السيارة. كما أنشأت تشانجان مركزًا إقليميًا لمستودعات قطع الغيار، مما يعكس التزامها بتعميق التوطين وتعزيز العناية بالعملاء.
تتطلع تشانجان إلى بناء علاقات أوثق مع مستخدميها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل معًا لتعزيز التنقل الذكي منخفض الكربون وتحقيق مهمتها في "قيادة ثقافة السيارات وخدمة حياة البشر."
-النهاية-
حول شركة Changan Automobile
بفضل علاماتها التجارية CHANGAN، DEEPAL، وAVATR، تُعد تشانجان للسيارات واحدة من "الأربعة الكبار" بين شركات صناعة السيارات الصينية. تمتلك الشركة 22 منشأة إنتاجية في 12 قاعدة إنتاج حول العالم. ويشمل شبكة البحث والتطوير العالمية التابعة لها 10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو، وهفي في الصين، تورينو في إيطاليا، يوكوهاما في اليابان، برمنغهام في المملكة المتحدة، ديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتجمع بين مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة.
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