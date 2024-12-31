“لوّن حياتك" مع ببجي موبايل: مفاجآت رائعة بانتظار اللاعبين بالذكرى السنوية السادسة

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) كشفت ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول حول العالم، عن مجموعة من المفاجآت المميزة احتفالاً بمرور ست سنوات على إطلاق نسختها العربية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تحت شعار "لون حياتك"، احتفاءً بهذا الإنجاز الكبير.
ومنذ إطلاقها عام 2019، ألهمت ببجي موبايل حياة العديد من اللاعبين في المنطقة، مقدمة أروع اللحظات التشاركية والحماسية المميزة. ,على مدار العام الماضي، قدمت اللعبة تحديثات وفعاليات مبتكرة، شملت ميزات جديدة في أسلوب اللعب مثل "المنزل" و"خرائط واو"، مما أضاف مزيداً من الإثارة والتشويق لتجربة اللاعبين.
ولمضاعفة حماس احتفالات الذكرى السنوية، ستتعاون ببجي موبايل مع المؤثر الإقليمي الشهير أبو فلة، صاحب القاعدة الجماهيرية الضخمة التي تضم 43.6 مليون مشترك على يوتيوب، و10.7 مليون متابع على انستغرام، و7.1 مليون متابع على تيك توك. ونتج عن هذا التعاون إطلاق زي خاص تم تصميمه بمشاركة مجتمع ببجي موبايل، وحظي بإقبال واسع وردود فعل إيجابية مميزة.
وبمناسبة الذكرى السنوية السادسة، وجهت ببجي موبايل دعوة خاصة لأبو فلة لزيارة مقرها الرئيسي في الصين خلال احتفالات رأس السنة القمرية. وأثناء زيارته، سيحظى أبو فلة بفرصة حصرية للتواصل المباشر مع فريق المطورين، واستعراض المزيد من المحتوى المثير المنتظر في تحديثات عام 2025.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال جو زغبي، المدير الأول لعمليات الألعاب في ببجي موبايل:"شهدت ببجي موبايل إقبالًا هائلاً منذ إطلاقها. وللاحتفال بالذكرى السنوية السادسة لإطلاق النسخة العربية، أردنا تقديم شيٍء مميزٍ يعكس مسيرة اللعبة من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، ويساهم في منح اللاعبين تجربة أكثر روعة. هذا ما دفعنا للتعاون مع المبدع أبو فلة، حيث تنتظرنا الكثير من الأجواء الاحتفالية الشيقة".
وبدوره قال أبو فلة: "أنا من عشاق ببجي موبايل، ومتحمس جداً لأكون جزءاً من احتفالات الذكرى السنوية السادسة من خلال هذا التعاون المميز. ونعد عشاق اللعبة والأجواء الحماسية بمزيد من المفاجآت الرائعة".
تحت شعار "لون حياتك"، يأتي احتفال ببجي موبايل بالذكرى السنوية السادسة لإطلاق النسخة العربية، رحلة عبر الماضي والحاضر والمستقبل، حاملاً معه ثلاث فعاليات مثيرة داخل اللعبة، أبرزها:
1. لون حياتك - تمت إضافة مجموعة المسافر المتخفي ومجموعة أميرة المنشور الغامض، من تصميم مواهب محلية، والتي يمكن الحصول عليها عبر تدوير عجلة الحظ.
2. حزمة صوت أبو فلة – يمكن استبدال الكريستال للحصول على حزمة صوت أبو فلة.
3. فقاعة الانفجار - لعبة مصغرة فريدة من نوعها بنظام المطابقة الثلاثية في ببجي موبايل، حيث يكفي اللعب للفوز بجوائز مذهلة.
احتفالًا بالذكرى السادسة لإطلاقها، وثّقت ببجي موبايل لحظات مميزة لا تُنسى مع لاعبين من مختلف دول المنطقة من خلال سلسلة مكونة من 3 حلقات.
يمكن مشاهة الحلقات من خلال الرابط.
سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الفعاليات وجميع احتفالات الذكرى السنوية السادسة لببجي موبايل قريباً.
تتوفر اللعبة مجاناً على متجر App Store ومتجر Google Play، حيث يمكن تحميلها والانطلاق إلى عالم من المعارك الملحمية.
MENAFN31122024004771015760ID1109043641