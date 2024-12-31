سامسونج تُمهد الطريق لمبتكريّ المستقبل عبر برنامج الخريجين الجدد

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2024: أكدت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات التزامها بتعزيز فرص العمل للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق برنامجها الجديد لتوظيف الخريجين. ويرحب هذا البرنامج بـ12 خريج موهوب تم اختيارهم من ضمن مجموعة تنافسية تضم أكثر من 2000 متقدم، ويمثل البرنامج المتنوع مجموعة من الجنسيات والجامعات في جميع أنحاء الدولة.
وتعمل المبادرة على رعاية الشباب من خلال تزويدهم بخبرات عالية ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم المهنية الأساسية عبر توظيفهم وتدريبهم لمدة عام كامل. وسيكتسب المشاركون خبرة عملية في مختلف أقسام الأعمال لدى سامسونج، أهمها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهواتف المحمولة والعرض وتحليل البيانات، كما سيساهمون في أقسام رئيسية مثل التسويق المباشر للمستهلك والشراكات وخدمة العملاء والشؤون القانونية والموارد البشرية، ما يكسبهم معرفة نظرية وتطبيقية لعمليات الشركة.
قال جواو فيريرا، رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى سامسونج جلف للإلكترونيات: "نلتزم في سامسونج بالاستثمار في الكفاءات الشابة في دولة الإمارات، حيث يوفر برنامج سامسونج للخريجين منصة فريدة لصقل مهارات الشباب القيادية والتقنية والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات ذات الأثر الملموس وتشكيل مستقبل سامسونج. ونتطلع إلى الترحيب بالشباب الموهوبين والعمل معهم على دفع عجلة الابتكار في المجال التقني".
استقطب البرنامج الذي صُمم لتوفير مسار وظيفي للخريجين الجدد، مجموعة قوية من المتقدمين من أفضل الجامعات في دولة الإمارات. وتم اختيار المجموعة النهائية من خلال تقييم شامل لمهاراتهم التقنية والعملية والمهارات الناعمة مثل حل المشكلات والتواصل وغيرها.
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