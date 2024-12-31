طالب 51Talk يصبح أصغر مؤثر بيئي في المملكة العربية السعودية خلال منتدى صناع التأثير‬‬‬

(MENAFN
- Redhill) الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 ديسمبر 2024، ألقى فريد محمد فلمبان، البالغ من العمر 9 سنوات والطالب في منصة التعليم
العالمية عبر الإنترنت 51Talk، خطابًا مؤثرًا في النسخة الأولى من منتدى صناع التأثير، محققًا إنجازًا بارزًا كأصغر متحدث في المنتدى. وقد أظهر هذا المناصر البيئي الشاب من جدة، الذي سبق له التحدث في مؤتمر COP29، التأثير المتنامي للجيل السعودي القادم على الساحة العالمية.
وتحدث فريد عن "رؤيتي لمستقبل أخضر"، حيث قدم رؤيته حول حماية البيئة من منظور سعودي. وتضمن عرضه مبادرات عملية لحماية البيئة مثل زراعة الأشجار، وترشيد استهلاك المياه، والحد من استخدام البلاستيك، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا من الحضور.
وقال توم زينغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في klaT15: "تجسد رحلة فريد القوة التحويلية للتعليم عبر الإنترنت عالي الجودة في تطوير الحضور الدولي للشباب السعودي". منذ تأسيس مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية عام 3202، ساعدت klaT15 أكثر من 004 ألف طالب سعودي على تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية من خلال نموذج التدريس الفردي مع معلمين أجانب.
جمع منتدى صناع التأثير، الذي نظمته وزارة الإعلام السعودية، أكثر من 003 مؤثر وخبير من جميع أنحاء العالم. وشهد الحدث توقيع أكثر من 05 اتفاقية تعاون بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي، مما يؤكد المكانة المتنامية للمملكة في قطاع التأثير الرقمي.
وكان ظهور فريد في هذا المنتدى امتدادًا لنجاحه السابق في مؤتمر 92POC، حيث حظي بعرضه اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا من وسائل إعلام رئيسية مثل العربية وروتانا خليجية وCGC. يعزز هذا الظهور مكانته كأصغر مؤثر بيئي في المملكة، ويبرز نجاح منصة klaT15 في تمكين الشباب السعودي من مهارات التواصل العالمية.
وأضاف توم زينغ: "من خلال منصات مثل klaT15، نرى الشباب السعودي مثل فريد يخطون بثقة على المسرح العالمي. هذا يتماشى تمامًا مع هدفنا المتمثل في جعل تعليم اللغة الإنجليزية عالي الجودة متاحًا للجميع وتعزيز الجيل القادم من الأصوات السعودية العالمية."
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