جي إف إتش تستحوذ على صندوق لوجستي في دبي تبلغ قيمته 500 مليون درهم إماراتي

(MENAFN
- FinMark Communications) دبي – 30ديسمبر 2024: أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز ليمتد ("جي إف إتش بارتنرز")، وهي الذراع العالمي لإدارة الأصول التابع لمجموعة جي إف إتش المالية والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها، عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس ("مانري" أو "الصندوق")، وهو صندوق استثماري بارز يتخذ من دبي مقراً له ويستهدف أصولاً لوجستية وصناعية على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تأسس مانري في عام 2018 على يد مجموعة بالمون، وهي مجموعة محلية رائدة في تطوير وامتلاك الخدمات اللوجستية، وتقدر محفظة الصندوق بحوالي 500 مليون درهم إماراتي. وتضمّ المحفظة 26 عقاراً صناعياً ولوجستياً متميزًا ومتنوعًا، معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يرسّخ من مكانة مانري كلاعب رئيسي في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية في المنطقة.
يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة محورية لصندوق مانري لوجيستكس ونموه المستقبلي. فبعد الحصول على الموافقة الأخيرة من سلطة دبي للخدمات المالية، باتت شركة جي إف إتش بارتنرز هي مدير الصندوق.
يُرسي هذا الاستثمار حجر الزاوية في مسيرة الصندوق الذي تحول إلى أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويطمح إلى النمو من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتسريع عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، علاوةً على المناطق التي تشهد طلبًا قويًا في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة.
وفي معرض تعليقه على هذا الاستثمار، قال السيد نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز: "إن استثمارنا في مانري يشكل امتدادًا لاستراتيجية جي إف إتش بارتنرز، والتي ترتكز على التعاون مع كبار مديري الأصول المتخصصين الذين يعملون في قطاعات جذابة من سوق العقارات العالمية. وباعتبارنا مستثمرين رئيسيين في الأصول اللوجستية والصناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في وضعٍ ممتاز يسمح لنا الاستفادة من خبرتنا الغنية للمساهمة في تسريع نمو مانري وترسيخ موقع الصندوق السوقي المتميز. وبفضل هيكله الجديد وقواعده المتينة، نتطلع إلى اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد والتي تُساعد في نمو القطاعات اللوجستية والصناعية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي."
كما علق السيد كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لمانري، على هذا التعاون قائلاً: "يمثل هذا الاستثمار لحظة محورية بالنسبة لمانري. لقد سعينا باستمرار إلى إعادة تعريف سوق الخدمات اللوجستية والعقارات الصناعية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع وجود جي إف إتش بارتنرز إلى جانبنا، فإننا في وضع ملائم لتوسيع فئة الأصول المتخصصة لدينا وتعزيز حضور مانري في السوق بشكل أكبر".
يتمتع صندوق مانري لوجيستكس، المُدرج في ناسداك دبي، بسجل حافل في تحقيق دخل أرباح مستقر طويل الأجل وزيادة رأس المال لمساهميه. وبفضل هذه الشراكة القوية، من المقرر أن يواصل الصندوق مساره التصاعدي، مما يعزز من مكانته كلاعب مُهم في مجال الخدمات اللوجستية والعقارات الصناعية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
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