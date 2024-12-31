(MENAFN
- The Revelation Consultancy DMCC)
LORENZE، علامة تجارية فاخرة وفريدة من نوعها مصنوعة في الإمارات العربية المتحدة تقترب من الاطلاق
تستحوذ العلامات التجارية الفاخرة فائقة الفخامة على اهتمام عشاق الموضة المميزين، ومن بينها علامة تجارية على وشك الظهور لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة.
و يعد "راجكاران دوغال "رائد الأعمال الرائد هو العقل المبدع وراء علامة لورينزي LORENZE، أحدث علامة تجارية للأزياء الفاخرة لجمهور الرجال والنساء.
يقول راج عن أسباب اختياره للإمارات العربية المتحدة للتسويق والإطلاق: ”تشتهر دبي بأنها ’مدينة الذهب‘ وهذا اللقب مستحق عن جدارة وبالنسبة لي، فهي الخيار الطبيعي لعلامة أزياء راقية للغاية تحمل شعاراً من الذهب وهو ما تمثله لورنز, مضيفا "إنها تعكس علامتي التجارية الشخصية وستجذب الجمهور الراقي من المقيمين والزائرين للبلاد إن إلهامي لعلامة LORENZE مستوحى جزئياً من العائلة المالكة العربية، لذا من المنطقي إطلاق العلامة التجارية هنا وباعتبارها بوابة دولية للعالم، فهذا هو المكان المثالي لنقل علامتي التجارية إلى جميع أنحاء العالم.“
و زاد راج "أما بالنسبة للمصادر، فقد ساعدني شركائي في العثور على الخامات المطلوبة في الإمارات العربية المتحدة إنتاجها كعلامة تجارية فائقة الجودة,كما أن التوريد من الإمارات العربية المتحدة يضمن لي ضمان الممارسات الأخلاقية في إنتاج الملابس.“
تتسم رحلة راج في ريادة الأعمال بالجرأة مثل جرأة التصاميم التي يدافع عنها. فمن البدايات المتواضعة في أمبالا بالهند إلى بناء إمبراطورية تقدر بملايين الدولارات في أستراليا والهند والآن في الإمارات العربية المتحدة، أثبت راج نفسه كصاحب رؤية في الابتكار والفخامة والإبداع.
تدمج لورينز Lorenze، أحدث مشاريعه، من جهة الأناقة الخالدة مع التصميم المتطور بهدف جذب أكثر الأذواق تميزاً في العالم, كما تعكس لورينز افتتان راج بالذهب، حيث تحمل كل قطعة اسم العلامة التجارية بالذهب مخيطاً عليها أو مرفقاً بها, وبالنسبة للرجال المسلمين فإن البلاتين يعد الخيار الامثل و المتاح ,صُنعت المجموعة في الإمارات من أجل الإمارات العربية المتحدة والعالم.
ويوضح راج قائلاً: ”تمثل لورينز التفرّد والتمكين، وتعكس رؤيتي لوضع أهداف جريئة وتخطي الحدود. وقد استوحيت تصاميمي من التراث الملكي والتقاليد الملكية الثرية وتجاربي العالمية، وصممتُ مجموعة تضفي لمسة مميزة على سوق الأزياء الفاخرة.“
تعد تجربة راج البالغ من العمر 33 عاما فقط ملهمة و محفزة ,حيث انتقل من الهند إلى أستراليا وهو في سن 17 عاماً، وأصبح مليونيراً من خلال العمل الجاد والذكاء ، بدءاً من العمل في توكيل بيتزا، ثم امتلك العديد من التوكيلات متمددا إلى أعمال تجارية متعددة, و يقدم مشروعه الأخير، لورينز، رؤى لا تقدر بثمن حول المرونة والمخاطرة والابتكار.
يُظهر راج المعروف باسم جولدمان آر كيه على وسائل التواصل الاجتماعي، افتتانه بالذهب من خلال سياراته المدهشة المغلفة بالذهب ونمط حياته الفخم المزين بالإكسسوارات الذهبية كما من خلال ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي و
تلقى علامة راج الشخصية صدى لدى الجمهور الذي يبحث عن الإلهام والفخامة, و تتميز مجموعة لورينز بملابس عصرية ورياضية للرجال والنساء، مع علامات لورينز الذهبية عيار 18 قيراطاً التي يمكن خياطتها أو تركيبها على الملابس أو ربطها بالذهب، والبلاتين كخيار للرجال المسلمين. يمكن إزالة العلامة التجارية للعلامة التجارية للارتداء اليومي وإعادة تركيبها للمناسبات الخاصة، مما يوفر للمشترين تجربة فاخرة متعددة الاستخدامات.
عرض ما قبل الإطلاق متاح على الموقع الإلكتروني للمهتمين بهذا الخط الفاخر من الأزياء بامكانهم التسجيل.
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