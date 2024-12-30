إيران: احتجاز صحفية إيطالية بسبب إنتهاك قوانين البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 30 – 12 (كونا) -- قالت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين انها احتجزت صحفية إيطالية بسبب "انتهاكها" قوانين البلاد من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الثقافة الإيرانية في بيان إن "المواطنة الإيطالية سيسيليا سالا دخلت إيران في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بتأشيرة دخول صحفية وتم توقيفها بعد أسبوع بتهمة انتهاك قوانين البلاد".
وأوضحت الوزارة أنه "تم اعتقال هذه الصحفية وفق الضوابط ذات الصلة وتم إبلاغ السفارة الإيطالية في طهران بذلك مع توفير الوصول القنصلي لها واجراء الإتصال الهاتفي مع أسرتها".
وأضاف البيان "انها تخضع حاليا للتحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في حال ارتأت السلطات القضائية ذلك". (النهاية)
م و / ه س ص
MENAFN30122024000071011013ID1109043520
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