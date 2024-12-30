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إيران: احتجاز صحفية إيطالية بسبب إنتهاك قوانين البلاد

12/30/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 30 – 12 (كونا) -- قالت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين انها احتجزت صحفية إيطالية بسبب "انتهاكها" قوانين البلاد من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الثقافة الإيرانية في بيان إن "المواطنة الإيطالية سيسيليا سالا دخلت إيران في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بتأشيرة دخول صحفية وتم توقيفها بعد أسبوع بتهمة انتهاك قوانين البلاد".
وأوضحت الوزارة أنه "تم اعتقال هذه الصحفية وفق الضوابط ذات الصلة وتم إبلاغ السفارة الإيطالية في طهران بذلك مع توفير الوصول القنصلي لها واجراء الإتصال الهاتفي مع أسرتها".
وأضاف البيان "انها تخضع حاليا للتحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في حال ارتأت السلطات القضائية ذلك". (النهاية)

م و / ه س ص




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