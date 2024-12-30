Tuesday, 31 December 2024 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13 ذهبية للكويت في البطولة العربية لرفع الأثقال وكأس قطر

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 12 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للرجال والسيدات لرفع الاثقال 11 ميدالية ذهبية و9 فضيات و18 برونزية في البطولة العربية التي اختتمت فعالياتها اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
كما حققت اللاعبة الكويتية أبرار الفهد ميداليتين ذهبيتين وفضية في بطولة كأس قطر ليصل الإجمالي إلى 13 ميدالية ذهبية و10 فضيات و18 برونزية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حفل الختام تقدم رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال طلال الجسار بالشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله على جهودهما في دعم الرياضة في دولة الكويت.
وأعرب عن سعادته لتحقيق منتخب الكويت للأثقال للعديد من الميداليات في البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الأثقال وكأس قطر في الدوحة.
وأضاف الجسار أن المشاركة في مثل هذه البطولات التي يشارك فيها العديد من اللاعبين من مختلف الدول يساهم في كسب الخبرات وتحسين المستوى الفني إضافة الى المساهمة في الاعداد لمختلف البطولات سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الدولي.
وأكد أن المشاركة تأتي في إطار الاستعدادات الجادة التي يبذلها الاتحاد لتطوير اللعبة وتعزيز مكانة الكويت على الساحة الإقليمية والدولية معربا عن تطلعه لمزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية في هذه اللعبة.
وبين أن حصول العديد من اللاعبين واللاعبات على ميداليات متنوعة في البطولة دليل على نجاح الخطة التي وضعت للارتقاء برياضة رفع الاثقال في دولة الكويت إضافة الى قدرة اللاعبين واللاعبات على المنافسة وحصد الألقاب.
وجرى خلال حفل الختام تكريم منتخب الكويت السيدات لفئة الكبار بعد حصوله المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العربية فيما حل منتخب الاشبال للسيدات في المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة العربية.
وحل منتخب السيدات لفئة الكبار بالمركز الرابع بالترتيب العام لبطولة كأس قطر 2024 لرفع الاثقال والتي انطلقت بالتزامن مع البطولة العربية حيث يشارك في هذه البطولة عدد من الدول غير العربية بينما أحرز منتخب الكويت للرجال في فئة الاشبال المركز الثالث في الترتيب العام بالبطولة العربية.
وانطلقت يوم الجمعة الماضي البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وبطولة كأس قطر لرفع الاثقال التي شارك فيها أيضا عدد من الدول غير العربية بالتزامن مع البطولة العربية في العاصمة القطرية الدوحة فيما اختتم منتخب الكويت للأثقال مشاركته في البطولة أمس الاحد. (النهاية) س س س / م ع ح ع

MENAFN30122024000071011013ID1109043519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث