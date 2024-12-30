13 ذهبية للكويت في البطولة العربية لرفع الأثقال وكأس قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 30 - 12 (كونا) -- حقق منتخب
الكويت للرجال والسيدات لرفع الاثقال 11 ميدالية ذهبية و9 فضيات و18 برونزية في البطولة العربية التي اختتمت فعالياتها اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
كما حققت اللاعبة الكويتية أبرار الفهد ميداليتين ذهبيتين وفضية في بطولة كأس قطر ليصل الإجمالي إلى 13 ميدالية ذهبية و10 فضيات و18 برونزية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حفل الختام تقدم رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال طلال الجسار بالشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله على جهودهما في دعم الرياضة في دولة الكويت.
وأعرب عن سعادته لتحقيق منتخب الكويت للأثقال للعديد من الميداليات في البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الأثقال وكأس قطر في الدوحة.
وأضاف الجسار أن المشاركة في مثل هذه البطولات التي يشارك فيها العديد من اللاعبين من مختلف الدول يساهم في كسب الخبرات وتحسين المستوى الفني إضافة الى المساهمة في الاعداد لمختلف البطولات سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الدولي.
وأكد أن المشاركة تأتي في إطار الاستعدادات الجادة التي يبذلها الاتحاد لتطوير اللعبة وتعزيز مكانة الكويت على الساحة الإقليمية والدولية معربا عن تطلعه لمزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية في هذه اللعبة.
وبين أن حصول العديد من اللاعبين واللاعبات على ميداليات متنوعة في البطولة دليل على نجاح الخطة التي وضعت للارتقاء برياضة رفع الاثقال في دولة الكويت إضافة الى قدرة اللاعبين واللاعبات على المنافسة وحصد الألقاب.
وجرى خلال حفل الختام تكريم منتخب الكويت السيدات لفئة الكبار بعد حصوله المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العربية فيما حل منتخب الاشبال للسيدات في المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة العربية.
وحل منتخب السيدات لفئة الكبار بالمركز الرابع بالترتيب العام لبطولة كأس قطر 2024 لرفع الاثقال والتي انطلقت بالتزامن مع البطولة العربية حيث يشارك في هذه البطولة عدد من الدول غير العربية بينما أحرز منتخب الكويت للرجال في فئة الاشبال المركز الثالث في الترتيب العام بالبطولة العربية.
وانطلقت يوم الجمعة الماضي البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وبطولة كأس قطر لرفع الاثقال التي شارك فيها أيضا عدد من الدول غير العربية بالتزامن مع البطولة العربية في العاصمة القطرية الدوحة فيما اختتم منتخب الكويت للأثقال مشاركته في البطولة أمس الاحد. (النهاية) س س س / م ع ح ع
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