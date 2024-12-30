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وزير الخارجية اليمني: سنعيد فتح سفارتنا في دمشق في أقرب وقت ممكن

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 30 – 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني اليوم الاثنين إن الحكومة اليمنية ستعيد فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن لتعزيز العلاقات والتواصل المباشر بين اليمن وسوريا.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الزنداني بنظيره السوري أسعد الشيباني لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطلع لبناء شراكات استراتيجية عربية تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الزنداني على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ووقوف الحكومة اليمنية بجانب الحكومة السورية الجديدة معربا عن التهاني للشعب السوري بمناسبة انتصاره.
من جانبه أكد الشيباني اهتمام سوريا بتعزيز العلاقات الأخوية مع اليمن وأهمية العمل على إحيائها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. (النهاية)

س ن ص / ف ا س



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