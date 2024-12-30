وزير الخارجية اليمني: سنعيد فتح سفارتنا في دمشق في أقرب وقت ممكن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 30 – 12 (كونا) -- قال وزير
الخارجية اليمني شائع الزنداني اليوم الاثنين إن الحكومة اليمنية ستعيد فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن لتعزيز العلاقات والتواصل المباشر بين اليمن وسوريا.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الزنداني بنظيره السوري أسعد الشيباني لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطلع لبناء شراكات استراتيجية عربية تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الزنداني على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ووقوف الحكومة اليمنية بجانب الحكومة السورية الجديدة معربا عن التهاني للشعب السوري بمناسبة انتصاره.
من جانبه أكد الشيباني اهتمام سوريا بتعزيز العلاقات الأخوية مع اليمن وأهمية العمل على إحيائها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. (النهاية)
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