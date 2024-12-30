اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة يعرض المدنيين لخطر شديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 30 - 12 (كونا) -- حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين من ما وصفته ب"الأعمال العدائية المتكررة" داخل المستشفيات وفي محيطها في شمال غزة والتي من شأنها تقويض نظام الرعاية الصحية وتعريض المدنيين لخطر شديد وحرمانهم من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.
وجددت اللجنة الدولية في بيان لها دعوتها العاجلة إلى احترام المرافق الطبية وحمايتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني مشددة على ان الحماية ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة أخلاقية للحفاظ على الحياة البشرية.
واوضحت ان المرافق الطبية تكافح منذ شهور من أجل توفير الرعاية للمرضى في حين أدى استمرار الأعمال العدائية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات وتعريض الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين للخطر أو الإضرار بهم.
وأكدت ان تلبية الاحتياجات الطبية بالكامل لأي من المرضى في غزة اصبح غير ممكنة في ظل الوضع الخطير والنقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية والوقود والغذاء والكوادر الصحية المتخصصة لأكثر من عام.
وفي السياق ذاته اكدت اللجنة الدولية ايضا التزامها بدعم خدمات الرعاية الصحية حسب الإمكانيات المتاحة لها وضمان حماية الفرق الطبية ووصول المدنيين إلى الرعاية الصحية فضلا عن تسهيل حركة العاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية. (النهاية)
أ م خ / س ع م
MENAFN30122024000071011013ID1109043517
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