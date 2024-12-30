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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة يعرض المدنيين لخطر شديد

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 30 - 12 (كونا) -- حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين من ما وصفته ب"الأعمال العدائية المتكررة" داخل المستشفيات وفي محيطها في شمال غزة والتي من شأنها تقويض نظام الرعاية الصحية وتعريض المدنيين لخطر شديد وحرمانهم من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.
وجددت اللجنة الدولية في بيان لها دعوتها العاجلة إلى احترام المرافق الطبية وحمايتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني مشددة على ان الحماية ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة أخلاقية للحفاظ على الحياة البشرية.
واوضحت ان المرافق الطبية تكافح منذ شهور من أجل توفير الرعاية للمرضى في حين أدى استمرار الأعمال العدائية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات وتعريض الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين للخطر أو الإضرار بهم.
وأكدت ان تلبية الاحتياجات الطبية بالكامل لأي من المرضى في غزة اصبح غير ممكنة في ظل الوضع الخطير والنقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية والوقود والغذاء والكوادر الصحية المتخصصة لأكثر من عام.
وفي السياق ذاته اكدت اللجنة الدولية ايضا التزامها بدعم خدمات الرعاية الصحية حسب الإمكانيات المتاحة لها وضمان حماية الفرق الطبية ووصول المدنيين إلى الرعاية الصحية فضلا عن تسهيل حركة العاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية. (النهاية)

أ م خ / س ع م




MENAFN30122024000071011013ID1109043517

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