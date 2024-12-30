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الخزانة الأمريكية تتعرض لاختراق سيبراني كبير..وتتهم الصين

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 12 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت الكونغرس اليوم الإثنين بأنها تعرضت لعملية قرصنة سيبرانية "كبيرة" من قبل جهة فاعلة ترعاها الدولة الصينية أدت إلى اختراق بعض محطات العمل الخاصة بها بالإضافة إلى وثائق غير سرية.
ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخزانة إلى قيادة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ عبر متحدث باسمها لم تكشف عن اسمه الشبكة أو أي من وسائل الاعلام الأخرى التي تناقلت الخبر.
وذكرت أن المتسللين اخترقوا "في وقت سابق من هذا الشهر (ديسمبر)" مزود خدمة الأمن السيبراني (بيوند تراست) وهو طرف خارجي تتعامل معه الوزارة وتمكنوا من الوصول واصفة الاختراق بأنه "حادث كبير".
وأفادت الرسالة بأن "المتسللين تمكنوا من الوصول إلى مفتاح يستخدمه المزود لتأمين خدمة قائمة على السحابة (كلاود) تستخدم لتقديم الدعم الفني عن بُعد لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة".
وأضافت "من خلال الوصول إلى المفتاح المسروق تمكن الفاعل من تجاوز أمان الخدمة والوصول عن بُعد إلى محطات عمل معينة لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة بالإضافة إلى إلى بعض المستندات غير السرية التي يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون".
وأشارت إلى أن الوزارة "قامت بالتواصل مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية) بعد أن تم تنبيهها بالموقف من قبل مزودها (بيوند تراست) وعملت مع شركاء إنفاذ القانون لتحديد التأثير".
ونوهت بأن خدمة (بيوند تراست) المخترقة "تم ايقافها" لافتة إلى أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أن الجهة الفاعلة استمرت في الوصول إلى أنظمة أو معلومات الخزانة".
ولفتت إلى أنه "بناء على المؤشرات المتاحة نسب الحادث إلى جهة فاعلة في إطار (التهديد المستمر المتقدم) برعاية الدولة الصينية".
ولم تقدم الوزارة من التفاصيل بشأن جميع المرافق التابعة لها التي تأثرت بالاختراق لكنها قالت إنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات في تقرير تكميلي في وقت لاحق.
وجاء ذلك بعد أيام على اتهام البيت الأبيض الصين بالمسؤولية عن شن هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.
وقالت نائبة مستشار الأمن القومي للتقنيات السيبرانية والناشئة ان نيوبيرغر في تحديث قدمته يوم الجمعة الماضي إن الصين تقف وراء عملية اختراق سيراني أطلق عليه اسم (سالت تايفون) استهدف تسع شركات اتصالات أمريكية خاصة.
وسبق أن نقلت (سي ان ان) عن مسؤول رفيع في مكتب التحقيقات الفيدرالي لم تكشف عن هويته قوله إن الوكالة الحكومية الأمريكية بدأت التحقيق في الهجمات التي أعلن عنها البيت الابيض للمرة الأولى في 4 ديسمبر الجاري بصفتها "نشاط قرصنة صيني" في "أواخر الربيع أو أوائل الصيف من هذا العام (2024)". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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