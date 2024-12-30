الأمم المتحدة تحذر من تبعات التصعيد الإسرائيلي في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 30 - 12 (كونا) -- حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري مساء اليوم الاثنين من الأعمال العدائية الإسرائيلية الأخيرة في اليمن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وقال خياري في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات للسلام والأمن الدوليين إن "الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا آخر " مشيرا إلى أن الأعمال العدائية الإسرائيلية الأخيرة في اليمن شكلت "منعطفا تصعيديا على مدار الأسابيع الماضية".
وأضاف أن تلك الهجمات تشكل مصدر قلق بالغ فضلا عن أن لها عواقب سياسية
وأمنية واقتصادية وإنسانية سلبية مشيرا إلى أن "ملايين البشر في مختلف أنحاء المنطقة سيستمرون في تحمل وطأة التصعيد الذي لا نهاية له".
وتطرق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال في 26 ديسمبر التي استهدفت مطار صنعاء الدولي وموانئ على الساحل الغربي لليمن بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة في صنعاء والحديدة.
ونبه إلى أن وفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس كان موجودا في مطار صنعاء عندما تعرض للقصف الإسرائيلي.
وجدد المسؤول الأممي الدعوة إلى احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني من جميع الأطراف مناشدا الجميع احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وشدد خياري على أن الهجمات "يجب أن تتوقف" ويلزم على الأطراف احترام قرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024 بشكل كامل والذي يطالب بإيقاف جميع الهجمات في البحر الأحمر.
وحث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط على ضرورة بذل قصارى الجهد للحيد عن هذا المسار السلبي ودعم الجهود الشاملة لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. (النهاية)
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