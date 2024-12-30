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الأمم المتحدة تحذر من تبعات التصعيد الإسرائيلي في اليمن

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 12 (كونا) -- حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري مساء اليوم الاثنين من الأعمال العدائية الإسرائيلية الأخيرة في اليمن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وقال خياري في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات للسلام والأمن الدوليين إن "الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا آخر " مشيرا إلى أن الأعمال العدائية الإسرائيلية الأخيرة في اليمن شكلت "منعطفا تصعيديا على مدار الأسابيع الماضية".
وأضاف أن تلك الهجمات تشكل مصدر قلق بالغ فضلا عن أن لها عواقب سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية سلبية مشيرا إلى أن "ملايين البشر في مختلف أنحاء المنطقة سيستمرون في تحمل وطأة التصعيد الذي لا نهاية له".
وتطرق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال في 26 ديسمبر التي استهدفت مطار صنعاء الدولي وموانئ على الساحل الغربي لليمن بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة في صنعاء والحديدة.
ونبه إلى أن وفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس كان موجودا في مطار صنعاء عندما تعرض للقصف الإسرائيلي.
وجدد المسؤول الأممي الدعوة إلى احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني من جميع الأطراف مناشدا الجميع احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وشدد خياري على أن الهجمات "يجب أن تتوقف" ويلزم على الأطراف احترام قرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024 بشكل كامل والذي يطالب بإيقاف جميع الهجمات في البحر الأحمر.
وحث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط على ضرورة بذل قصارى الجهد للحيد عن هذا المسار السلبي ودعم الجهود الشاملة لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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