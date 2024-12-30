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العراق وسوريا يؤكدان ترابط أمنهما والالتزام بمحاربة داعش

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 30 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم الاثنين التزام بلديهما بمحاربة التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية (داعش) وبترابط الأمن والاستقرار بين البلدين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه حسين بالشيباني هو الاول بينهما وتناول العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.
وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها أن "حسين استهل الاتصال بتقديم التهاني للشيباني بمناسبة تسلمه مهامه وزيرا للخارجية السورية مشيدا باهتمام الاخير بالبعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق وبجهود الجانب السوري في حماية البعثة".
وأوضح البيان ان الوزيرين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا أن "استقرار وأمن البلدين مترابطان فيما أشار الوزير السوري إلى أن أمن وسلامة العراق يشكلان جزءا لا يتجزا من امن وسلامة سوريا".
وتطرق الوزير العراقي الى التحركات الاخيرة لعناصر تنظيم داعش على الحدود المشتركة مشددا على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التهديدات فيما اعرب نظيره السوري عن استعداد بلاده للتنسيق الكامل مع العراق لمواجهة تلك الجماعات ومنعها من تهديد امن البلدين.
وأشاد حسين بالمباحثات المثمرة التي اجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع الجانب السوري في زيارته الاخيرة الى دمشق.
وهذا هو التواصل الرسمي الثاني بين الحكومة العراقية والادارة الجديدة في سوريا بعد الزيارة التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقية الى دمشق حيث التقى برئيس الادارة السورية أحمد الشرع. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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