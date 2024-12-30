الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يفوز على (مانشستر يونايتد) بهدفين ويصعد لخامس الترتيب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 30 - 12 (كونا) -- صعد فريق (نيوكاسل يونايتد) إلى خامس ترتيب الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
وذلك بعد تغلبه على مضيفه (مانشستر يونايتد) بهدفين نظيفين ضمن مباراة
الجولة ال19 للدوري والتي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب (أولدترافورد).
وتمكن الضيوف من حسم نتيجة اللقاء مبكرا وخلال الشوط الاول حيث أمضى المهاجم السويدي أليكسندر ايزيك الهدف الاول عند الدقيقة الرابعة ثم سجل زميله البرازيلي جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة ال19.
وفي مبارتين آخريين فاز (ايبسويتش تاون) على ضيفه (تشيلسي) بهدفين دون رد بينما تعادل (استون فيلا) مع (برايتون) بهدفين لكل منهما.
وبهذه النتائج تراجع (تشيلسي) إلى المركز الرابع بمجموع 35 نقطة بينما صعد (نيوكاسل) الى المركز الخامس برصيد 32 نقطة متقدما بنقطة واحدة على (مانشستر سيتي) في المركز السادس.
ويحتل (استون فيلا) المركز التاسع بمجموع 29 نقطة يليه (برايتون) ب 27 نقطة و يحتل (مانشستر يونايتد) المركز ال14 برصيد 22 نقطة في حين يقبع (ايبسويتش تاون) رغم فوزه في المركز ال18 بمجموع 15 نقطة.(النهاية)
م ر ن
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