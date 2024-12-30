إيران تؤكد عدم تغيير عقيدتها النووية وعدم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 30 – 12 (كونا) -- أكدت إيران اليوم الاثنين أنه لم يطرأ أي تغيير على عقيدتها النووية وعدم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء خلال استقبال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان وزير
الخارجية العماني بدر البوسعيدي بطهران.
وقال أحمديان خلال اللقاء إن "التصريحات والإشاعات بشأن زيادة تخزين المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها من الصحة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بالإطار العام لتفاهمات مسقط والكرة الآن في ملعب الطرف الآخر ليفي بالتزاماته". (النهاية)
م و
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