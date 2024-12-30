Tuesday, 31 December 2024 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تؤكد عدم تغيير عقيدتها النووية وعدم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 30 – 12 (كونا) -- أكدت إيران اليوم الاثنين أنه لم يطرأ أي تغيير على عقيدتها النووية وعدم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء خلال استقبال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بطهران.
وقال أحمديان خلال اللقاء إن "التصريحات والإشاعات بشأن زيادة تخزين المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها من الصحة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بالإطار العام لتفاهمات مسقط والكرة الآن في ملعب الطرف الآخر ليفي بالتزاماته". (النهاية)

م و



MENAFN30122024000071011013ID1109043512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث