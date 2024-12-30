Tuesday, 31 December 2024 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

12/30/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3212987 عمان - وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا يزور دمشق يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ويلتقيا القائد العام القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
3212993 - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني أن زيارته إلى دمشق تحمل رسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون تأكيدا لالتزامها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.


3212986 الرياض - نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح يبحث مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي التعاون العسكري المشترك.
3212976 الكويت - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تؤكد أن تطبيق الضريبة الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات سيسهم في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد الوطني.

3213010 واشنطن - وزارة الخزانة الأمريكية تبلغ الكونغرس بتعرضها لقرصنة سيبرانية كبيرة وتتهم جهات تابعة للصين بتنفيذ هذا الاختراق. (النهاية)

ه س ص



MENAFN30122024000071011013ID1109043511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث