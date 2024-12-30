موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3212987 عمان - وزير
الخارجية رئيس المجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا يزور دمشق يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ويلتقيا القائد العام القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
3212993 - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني أن زيارته إلى دمشق تحمل رسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون تأكيدا لالتزامها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.
3212986 الرياض - نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح يبحث مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي التعاون العسكري المشترك.
3212976 الكويت - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تؤكد أن تطبيق الضريبة الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات سيسهم في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد الوطني.
3213010 واشنطن - وزارة الخزانة الأمريكية تبلغ الكونغرس بتعرضها لقرصنة سيبرانية كبيرة وتتهم جهات تابعة للصين بتنفيذ هذا الاختراق. (النهاية)
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