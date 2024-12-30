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بنك السلام يحقق إنجازا بارزا بإتمام انتقال زبائن بيت التمويل الكويتي في فترة قياسية

12/30/2024 11:29:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬نجاح‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬زبائن‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬للتمويل‮»‬‭ (‬سابقًا‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭) ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬وأكفأ‭ ‬عمليات‭ ‬الانتقال‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬استغرقت‭ ‬العملية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بسلاسة‭ ‬استثنائية،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬للزبائن‭ ‬مواصلة‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقال‭. ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الانتقال‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ -‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬أصول‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬كأكبر‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ورائد‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والاندماج‭.‬

تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬الزبائن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬جميع‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية،‭ ‬والتمويلات،‭ ‬والاستثمارات‭ ‬تلقائيًّا‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭. ‬كما‭ ‬استمرت‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬والائتمان‭ ‬والدفع‭ ‬المسبق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬سلس،‭ ‬بينما‭ ‬استمر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬وتطبيق‭ ‬‮«‬بنفت‭ ‬بي‮»‬‭ ‬بالعمل‭ ‬بانقطاع‭ ‬محدود‭ ‬جداً‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬البطاقات‭ ‬والشيكات‭ ‬تلقائيًّا‭ ‬بسلاسة‭ ‬بالحسابات‭ ‬الجديدة‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬الخدمة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬رفيق‭ ‬النايض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬تفاني‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬بجهد‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭. ‬إن‭ ‬مرونة‭ ‬الفريق‭ ‬وروح‭ ‬التعاون‭ ‬والالتزام‭ ‬كانت‭ ‬عوامل‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬خبرتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬الكبرى،‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لعمليات‭ ‬الاندماج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أنور‭ ‬مراد،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬السابقة،‭ ‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬نجاح‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬زبائن‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬للتمويل‮»‬‭ (‬سابقًا‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭) ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬وسلاسة‭. ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وخدمات‭ ‬شاملة‭ ‬تضمن‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للزبائن‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬وقنوات‭ ‬خدمات‭ ‬الزبائن‭ ‬بفرق‭ ‬متخصصة‭ ‬لدعم‭ ‬الزبائن‭ ‬وتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬البنك‭ ‬لإبقائهم‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬بمراحل‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬وتطوراتها‭. ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬الجهود‭ ‬تنظيم‭ ‬لقاءات‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬الزبائن‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقال،‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬لتسريع‭ ‬العملية‭ ‬وتلبية‭ ‬طلبات‭ ‬الزبائن‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

لضمان‭ ‬انتقال‭ ‬مريح‭ ‬وسلس‭ ‬للزبائن،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬وحدة‭ ‬دعم‭ ‬مخصصة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الفورية‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬الانتقال‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬وقنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬كذلك،‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬البنك‭ ‬لإبقائهم‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬بمراحل‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬وتطوراتها‭. ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬الجهود‭ ‬تنظيم‭ ‬لقاءات‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬الزبائن‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقال‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الجهود،‭ ‬أطلق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مؤخراً‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬البناء‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬ونظّم‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬دعا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الجمهور‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قطعة‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭ ‬سيتم‭ ‬إهداؤها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬احتفالاً‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وتخليداً‭ ‬لمرور‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالته‭. ‬وأضاف‭ ‬رفيق‭ ‬النايض‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بأن‭ ‬النمو‭ ‬الحقيقي‭ ‬لا‭ ‬يُقاس‭ ‬فقط‭ ‬بالنجاح‭ ‬المالي،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬بالمساهمات‭ ‬الحقيقية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬ننتمي‭ ‬اليه‭ ‬والتفاعل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬وتعكس‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬البناء‮»‬‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬لزبائننا،‭ ‬مع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لرؤيتنا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬أقوى‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬وخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‮»‬‭.‬

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