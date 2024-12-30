بنك السلام يحقق إنجازا بارزا بإتمام انتقال زبائن بيت التمويل الكويتي في فترة قياسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك السلام نجاح عملية انتقال زبائن «إيه إس بي للتمويل» (سابقًا بيت التمويل الكويتي – البحرين) إلى بنك السلام، والتي تُعد واحدة من أسرع وأكفأ عمليات الانتقال المصرفي في المنطقة. استغرقت العملية أقل من ستة أشهر فقط وتم تنفيذها بسلاسة استثنائية، ما أتاح للزبائن مواصلة تعاملاتهم المصرفية من دون انقطاع خلال فترة الانتقال. جاء هذا الانتقال مباشرة بعد الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي -البحرين من مجموعة بيت التمويل الكويتي في مايو 2024 والذي أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 30 % في قاعدة أصول بنك السلام ما عزز مكانة البنك كأكبر بنك إسلامي في البحرين ورائد إقليمي في عمليات الاستحواذ والاندماج.
تم تنفيذ عملية الانتقال خلال الفترة من 28 نوفمبر 2024 إلى 1 ديسمبر 2024 من دون أن يتطلب ذلك أي إجراءات من الزبائن، حيث تم نقل جميع الحسابات المصرفية، والتمويلات، والاستثمارات تلقائيًّا إلى بنك السلام. كما استمرت بطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق في العمل بشكل سلس، بينما استمر تطبيق البنك وتطبيق «بنفت بي» بالعمل بانقطاع محدود جداً. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط البطاقات والشيكات تلقائيًّا بسلاسة بالحسابات الجديدة لضمان استمرار الخدمة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: «إن هذا الإنجاز غير المسبوق لم يكن ليتحقق لولا تفاني فريق العمل الذي عمل بجهد وكفاءة عالية، ما ساهم في تجاوز التحديات التي واجهت عملية الانتقال. إن مرونة الفريق وروح التعاون والالتزام كانت عوامل أساسية لتحقيق هذا النجاح الذي يعكس خبرتنا الرائدة في إدارة العمليات المصرفية الكبرى، ووضع معايير جديدة لعمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى المنطقة».
ومن جهته، قال أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: «مستفيدين من خبرتنا الكبيرة في عمليات الاستحواذ السابقة، يسعدنا إعلان نجاح عملية انتقال زبائن «إيه إس بي للتمويل» (سابقًا بيت التمويل الكويتي – البحرين) إلى بنك السلام بكل راحة وسلاسة. وسنواصل العمل بجد لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات شاملة تضمن تجربة مميزة للزبائن».
وتم تجهيز جميع الفروع وقنوات خدمات الزبائن بفرق متخصصة لدعم الزبائن وتلبية مختلف احتياجاتهم. بالإضافة إلى أنه قد تم التواصل مع الزبائن بشكل دوري عبر مختلف قنوات البنك لإبقائهم على اطلاع دائم بمراحل عملية الانتقال وتطوراتها. وقد شملت الجهود تنظيم لقاءات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للإجابة عن أسئلة الزبائن وتقديم الدعم اللازم خلال فترة الانتقال، مع الاعتماد على إجراءات رقمية متطورة لتسريع العملية وتلبية طلبات الزبائن بكفاءة عالية.
لضمان انتقال مريح وسلس للزبائن، تم تشكيل وحدة دعم مخصصة لتقديم المساعدة الفورية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بعملية الانتقال عبر مختلف القنوات، بما في ذلك مركز الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي. كذلك، تم التواصل مع الزبائن بشكل دوري عبر مختلف قنوات البنك لإبقائهم على اطلاع دائم بمراحل عملية الانتقال وتطوراتها. وقد شملت الجهود تنظيم لقاءات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للإجابة عن أسئلة الزبائن وتقديم الدعم اللازم خلال فترة الانتقال.
وفي إطار هذه الجهود، أطلق بنك السلام مؤخراً حملة «نواصل البناء» بهدف تعزيز روح الابتكار والتواصل مع المجتمع البحريني. ونظّم فعالية خاصة في سيتي سنتر البحرين، دعا من خلالها الجمهور الى المشاركة في بناء قطعة فنية مميزة سيتم إهداؤها إلى مملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة احتفالاً باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم، وتخليداً لمرور 25 عاماً من النمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لجلالته. وأضاف رفيق النايض قائلاً: «نؤمن في بنك السلام بأن النمو الحقيقي لا يُقاس فقط بالنجاح المالي، بل أيضًا بالمساهمات الحقيقية للمجتمع البحريني الكريم الذي ننتمي اليه والتفاعل معه في مختلف المجالات. وتعكس حملة «نواصل البناء» التزامنا بتقديم قيمة مستدامة لزبائننا، مع المساهمة في تحقيق نمو وازدهار مملكة البحرين. تمثل هذه المبادرة تجسيدًا لرؤيتنا في بناء علاقات أقوى مع الزبائن وخلق مستقبل مشترك من التقدم والتطور».
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