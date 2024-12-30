سوليدرتي البحرين أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2024 للسنة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصدت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، جائزة «أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2024» للسنة الثانية، خلال النسخة 11 من حفل توزيع جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط ( MIIA )، التي عُقِدَت مؤخراً في دبي.
وتشتمل محفظة سوليدرتي البحرين على عديد من الإنجازات المتوالية للعام الماضي، من أبرزها لقب «أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2023»، لحصولها على تصنيف للقدرة المالية « Financial Strength » «
B ++»
بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية A . M . Best
، الذي جاء في أعقاب الاستحواذ على شركة الهلال لايف. وشركتها التابعة الهلال تكافل مما يعكس كفاءة مستويات رأس المال والسيولة وتنوع الاستثمار ومرونة مالية جيدة كشركة مدرجة في بورصة البحرين. وبهذه المناسبة، علَق جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين بقوله: «نحن نثمن تكريم MIIA ، ونفخر بحصولنا على هذا الاستحقاق والذي يقف شاهدًا على المساعي الحثيثة لترسيخ مكانة سوليدرتي البحرين في طليعة المؤسسات الرائدة بقطاع التأمين على الصعيد المحلي. ونود في هذا السياق أن نتقدم بالشكر والتقدير لجميع القائمين على جوائز MIIA ، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتقدم مستقبلاً في ظل ثقة شركائنا بنا. يجدر بالذكر أن جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط يتم تقديمها من قِبل « Middle East Insurance Review »، وهي مجلة إقليمية رائدة تُعنى بتسليط الضوء على الأداء المتميز لشركات التأمين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتخضع الجهات المرشحة لتقييم لجنة تحكيم مؤلفة من مختصين بارزين في مجال التأمين، بينما تتولى شركة إرنست آند يونغ ( EY ) – الدولية المعروفة – عملية التدقيق.
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