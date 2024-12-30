سوليدرتي البحرين أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2024 للسنة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصدت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬تكافلي‭ ‬لعام‭ ‬2024‮»‬‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية،‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ MIIA ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬عُقِدَت‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وتشتمل‭ ‬محفظة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتوالية‭ ‬للعام‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬تكافلي‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬لحصولها‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬للقدرة‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬ Financial ‭ ‬ Strength ‮»‬‭ ‬‮«

‬ B ‭++‬‮»‬‭

‬بنظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية A ‭.‬ M ‭. ‬ Best ‮

‬،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬لايف‭. ‬وشركتها‭ ‬التابعة‭ ‬الهلال‭ ‬تكافل‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءة‭ ‬مستويات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والسيولة‭ ‬وتنوع‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومرونة‭ ‬مالية‭ ‬جيدة‭ ‬كشركة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علَق‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نثمن‭ ‬تكريم‭ ‬ MIIA ،‭ ‬ونفخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬والذي‭ ‬يقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬بقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭. ‬ونود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬ MIIA ،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتقدم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ثقة‭ ‬شركائنا‭ ‬بنا‭. ‬يجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جوائز‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬‮«‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬ Insurance ‭ ‬ Review ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجلة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬تُعنى‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬عبر‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬وتخضع‭ ‬الجهات‭ ‬المرشحة‭ ‬لتقييم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬مختصين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين،‭ ‬بينما‭ ‬تتولى‭ ‬شركة‭ ‬إرنست‭ ‬آند‭ ‬يونغ‭ (‬ EY ‭)‬ – ‭ ‬الدولية‭ ‬المعروفة‭ ‬ – ‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭.‬