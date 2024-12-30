Tuesday, 31 December 2024 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مغادرة وزراء القبة تستفز النواب وترفع جلستهم

12/30/2024 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- في تطور دراماتيكي وخطوة احتجاجية، تشي بوجود فتور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رفع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي الجلسة أمس، بعد مرور نحو ساعة، جراء مغادرة وزراء للقبة أثناء سير مناقشات النواب لتقرير ديوان المحاسبة.
وبرغم وجود عدد من الوزراء تحت القبة، إلا أن رئيس المجلس وأثناء سير الجلسة خاطب أحد الوزراء الذي كان يهم بالمغادرة بالقول "لا يجوز الخروج ونحن نناقش تقرير ديوان المحاسبة، أرفع الجلسة يعني.. ترفع الجلسة".
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة الصفدي بحضور رئيس الوزراء د.جعفر حسان والفريق الحكومي.
وقال الصفدي بمستهل الجلسة، إن المجلس تسلم نهاية الأسبوع الماضي من رئيس الديوان، تقريره السنوي لعام 2023، وأدرج فورا على جدول أعمال أول جلسة بعد تسلمه، وهو بين أيدي المجلس، في تأكيد لما التزمتُ به أمامكم من تعزيز لنهج الرقابة، وامتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدى تفضله بافتتاح أعمال الدورة العادية لمجلسنا، حيث وضع المجلس أمام مسؤولية الرقابة، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.
وأكد أن الديوان، يشكل ذراعاً رقابية للمجلس في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، وهو ما يستدعي الاستمرار بتقديم الدعم المتواصل له، لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية.
وتابع، يتوجب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة لمراقبة القضايا والتجاوزات والملاحظات الواردة في التقرير، لافتا الى ان دور المجلس هو التعامل بأهمية كبيرة معها ودراستها بعناية، منوها الى ان المجلس بما لديه من صلاحيات دستورية رقابية، قادر على تتبع أي قضية والإشارة لأماكن الخلل وتصويبها بمختلف أجهزة الدولة، مشددا على أهمية أن يكون هناك تنسيق ما بين اللجنة المالية والديوان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لترسيخ نهج الشفافية وقواعد العدل والاستقامة وصون المال العام، ليكون شعارنا الذي يوجه له جلالة الملك دوما "لا أحد فوق سلطة القانون".
وخلال المناقشات لتقرير الديوان، اقترح نواب تحويل المخالفات الواردة للنائب العام فورا حتى يقول القضاء كلمة الفصل فيها.
وتساءل عدد منهم عن سبب غياب الديوان عن بعض العطاءات الكبرى التي كلفت الميزانية العامة ملايين الدنانير، داعين لمحاسبة كل من يتطاول على المال العام، متسائلين أيضا عن سحب مندوبي "المحاسبة" من بعض الوزارات، وعن كيفية تحصيل بعض الأموال المهدورة، وسبب عدم امتثال البعض لتوجيهات رئيس الوزراء بتصويت بعض المخالفات.
وفي مستهل الجلسة هنأ الصفدي بالعام الجديد، وقال: باسم مجلس النواب أرفع أطيب التهاني والتبريكات لمولاي جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني، وأبناء أسرتنا الأردنية الواحدة، بمناسبة حلول العام الجديد، داعياً العلي القدير أن يحفظ أردننا الغالي، واحة أمن واستقرار، وأن يكون عام خير على أمتنا.
وتقدم الصفدي بأسمى التهاني والتبريكات من أهلنا المسيحيين بمناسبة الأعياد المجيدة.
وأكد الديوان في معرض تقريره السنوي متابعة المخرجات الرقابية الصادرة للسنوات السابقة، واتخاذه الإجراءات المناسبة لتسديد قيود المخرج الرقابي، وتقديم تقارير دورية عن المخرجات الرقابية للمجلــس ورئاسة الـوزراء، تتضمــن كافــة الملاحظـات والمخالفـات الـواردة بالمخرجـات الرقابيـة لتسـريع اسـتجابة الجهات الخاضعـة للرقابـة.
وبين الديوان انه عالج 2366 ملاحظة ومخالفة، وعقد اجتماعات دوريـة برئاسة وزيـر الدولـة لشـؤون رئاسـة الوزراء ومشاركة مندوبين منه ووزارة المالية لمناقشة المخرجات الرقابية واتخاذ قرارات تصويبية وفقا للتشريعات النافذة، بالتنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، نتج عنها تحويل 21 مخرجا رقابيا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بشبهات فساد، وتحويل 11 للقضاء بعد ثبوت تجاوزات على المال العام، وتحويل 10 لديوان التشريع والرأي، لبيان الرأي حول التباينات القانونية فيها، وتشكيل 94 لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لدراسة المخالفات واتخاذ توصيات عملية لتصويبها، وإصدار 93 قرار استرداد، وإصدار 40 قرار تحصيل.
وبشأن الدين العام، جاء في التقرير ارتفاع رصيد الدين العام نتيجة للإجراءات الحكومية بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكانت نسبة النمو في رصيد الدين العام أكبر من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا له آثار سلبية على استدامة الدين او القدرة على الاستمرار بالاقتراض.
وقال التقرير إن هناك تجاوزا بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عما ورد في قانون الدين العام، وان تزايد رصيد الدين العام كنتيجة رئيسة للعجز في الموازنة، وارتفاع مدفوعات خدمة الدين الداخلي والخارجي، وأن رصيد الدين العام الخارجي يتأثر زيادة وانخفاضاً نتيجة تغير سعر صرف الدينار، مقابل العملات الأجنبية، عدا الدولار الأميركي، كون سعر الصرف ثابت بين الدينار والدولار، وأن التوسع في الاقتراض الداخلي يؤدي لمزاحمة القطاع الخاص على السيولة في الجهاز المصرفي.
وأوصى "المحاسبة"، بإلزام الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من القروض بالمتابعة الدورية للمشاريع وإعداد تقارير بنسب الانجاز أولا بأول، والتنسيق مع لجنة متابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب إنفاقها، وتحسين شروط الاقتراض الخارجي من ناحية عمولات الالتزام التي تدفع على المبالغ غير المسحوبة وأسعار الفوائد، وحصر كامل القروض التي لم يسحب منها، والتنسيق مع الجهات المستفيدة منها، لعمل تقرير حول مدى الحاجة لها، ومدى أولويتها، ورفع تقرير بخصوصها للجنة الدين العام، وعدم توقيع أي اتفاقيات تمويل برامج ومشاريع، الا بعد اكتمال الدراسات ذات العلاقة، والشروط والتحضيرات المرتبطة بالمشروع، كالاستملاكات والدراسات البيئية والاجتماعية وجهوزية وثائق العطاءات بشكل أصولي.

MENAFN30122024000072011014ID1109043479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث