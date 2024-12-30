ميلان يعين كونسيساو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): أقال ميلان ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم مدربه البرتغالي باولو فونسيكا بعد ستة أشهر فقط على تعيينه، بسبب سوء النتائج والاخفاق في المنافسة على صدارة «سيري أ»، بحسب ما أعلن أمس الإثنين في بيان رسمي. ثم أعلن تعيين مواطنه سيرجيو كونسيساو بدلا منه.
وقال النادي اللومباردي الذي يحتل راهنا المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر: «يعلن ميلان أن باولو فونسيكا أعفي من مهامه كمدرب لفريق الرجال الأول».
وكانت الصحف المحلية قد كشفت بعد تعادل ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، مع روما 1-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري يوم الأحد عندما طرد فونسيكا في نهاية الشوط الأول، أنّ مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا البرتغالي قرارهم بعد المباراة. وابتعد ميلان الذي توج بلقبه التاسع عشر والأخير في الدوري في عام 2022، عن صراع اللقب، إذ يحتل المركز الثامن راهنا، بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وقال فونسيكا، مدرب شاختار دانييتسك الأوكراني وروما وليل الفرنسي سابقا، بعد المباراة للصحفيين من سيارته: «نعم، لقد تركت ميلان. هذه الحياة. ضميري مرتاح، قمت بكل ما في وسعي».
ومنذ توليه قيادة ميلان في يوليو الماضي خلفا لستيفانو بيولي، فاز فونسيكا (51 عاما) مع الفريق بـ12 من أصل 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
وبقيادة فونسيكا الذي أصبح سادس مدرب يقال من منصبه هذا الموسم في «سيري أ»، فشل ميلان منذ أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في سبتمبر في الفوز بمباراتين متتاليتين.
MENAFN30122024000055011008ID1109043284
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.