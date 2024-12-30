ميلان يعين كونسيساو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقال‭ ‬ميلان‭ ‬ثامن‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تعيينه،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬والاخفاق‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭. ‬ثم‭ ‬أعلن‭ ‬تعيين‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬راهنا‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أتالانتا‭ ‬المتصدر‭: ‬‮«‬يعلن‭ ‬ميلان‭ ‬أن‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬كمدرب‭ ‬لفريق‭ ‬الرجال‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬ميلان،‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬مع‭ ‬روما‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬طرد‭ ‬فونسيكا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬أنّ‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬أبلغوا‭ ‬البرتغالي‭ ‬قرارهم‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭. ‬وابتعد‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬والأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬عن‭ ‬صراع‭ ‬اللقب،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬راهنا،‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬فونسيكا،‭ ‬مدرب‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬وروما‭ ‬وليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬سابقا،‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬للصحفيين‭ ‬من‭ ‬سيارته‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬لقد‭ ‬تركت‭ ‬ميلان‭. ‬هذه‭ ‬الحياة‭. ‬ضميري‭ ‬مرتاح،‭ ‬قمت‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعي‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬توليه‭ ‬قيادة‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬لستيفانو‭ ‬بيولي،‭ ‬فاز‭ ‬فونسيكا‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بـ12‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

وبقيادة‭ ‬فونسيكا‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬سادس‭ ‬مدرب‭ ‬يقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬،‭ ‬فشل‭ ‬ميلان‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراتين‭ ‬متتاليتين‭.‬