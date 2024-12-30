الموسى: النهائي طموحنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الموسى‭ ‬مدير‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬إن‭ ‬الأزرق‭ ‬أنهى‭ ‬استعداداته‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭.‬

وأشاد‭ ‬الموسى‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬اللاعبون‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬وتقديمهم‭ ‬مستويات‭ ‬لافتة‭ ‬مكنتهم‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعرض‭ ‬للهزيمة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬عاما‭.‬

وتابع‭ ‬الموسى‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬التأهل‭ ‬يضع‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وأجهزة‭ ‬فنية‭ ‬وإدارية‭ ‬وطبية‭ ‬أمام‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬،‭ ‬متمنيا‭ ‬ان‭ ‬يواصل‭ ‬الأزرق‭ ‬طريقه‭ ‬بنجاح‭ ‬ويحجز‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مواجهة‭ ‬البحرين‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬مقنعة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬ومن‭ ‬جانبنا‭ ‬نسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشوارنا‭ ‬الناجح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

وأثنى‭ ‬مدير‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬ومساندته‭ ‬الأزرق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الجماهير‭ ‬كان‭ ‬مميزا،‭ ‬وساعد‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭.‬

وتابع‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬دعم‭ ‬الجماهير،‭ ‬فهم‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وندرك‭ ‬تعطشهم‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب،‭ ‬وكان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬