الموسى: النهائي طموحنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (د ب أ): قال عبدالرحمن الموسى مدير منتخب الكويت إن الأزرق أنهى استعداداته لمواجهة المنتخب البحريني في الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي زين 26» لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مؤكدا جاهزية اللاعبين للمشاركة في اللقاء.
وأشاد الموسى بالجهود الحثيثة التي بذلها اللاعبون منذ انطلاق البطولة، وتقديمهم مستويات لافتة مكنتهم من تخطي دور المجموعات من دون التعرض للهزيمة، وذلك للمرة الاولى منذ 11 عاما.
وتابع الموسى: «هذا التأهل يضع الجميع من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية أمام المضي قدما في مواصلة المشوار بطريقة إيجابية والمنافسة على اللقب»، متمنيا ان يواصل الأزرق طريقه بنجاح ويحجز مقعدا في النهائي.
وأضاف: «مواجهة البحرين لن تكون سهلة أمام منتخب يقدم مستويات مقنعة في البطولة، وسبق أن حقق اللقب في النسخة قبل الماضية، ومن جانبنا نسعى لمواصلة مشوارنا الناجح في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية».
وأثنى مدير منتخب الكويت على الحضور الجماهيري في دور المجموعات، ومساندته الأزرق في المباريات الثلاث الماضية، مؤكدا أن دور الجماهير كان مميزا، وساعد كثيرا في تحقيق هذه النتائج.
وتابع مدير المنتخب: «نشكر دعم الجماهير، فهم الرقم الصعب في البطولة، وندرك تعطشهم لإحراز اللقب، وكان لهم دور كبير في بلوغ نصف النهائي».
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