جابر: نسعى للوصول إلى النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬تماما‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬يواجه‭ ‬منتخبا‭ ‬قويا‭ ‬يضم‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬وحقق‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬والنفسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬جابر‭ ‬إن‭ ‬طموح‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬قدموا‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬واستحقوا‭ ‬التأهل‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيواصل‭ ‬بنفس‭ ‬الزخم،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬التحضير‭ ‬جيدا‭ ‬لأي‭ ‬احتمال‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬أو‭ ‬الإضافي‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضغط‭ ‬الجماهيري‭ ‬المتوقع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬إن‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬جماهير‭ ‬كبيرة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬السابق‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬بحضور‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬أو‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الحالية‭ ‬أمام‭ ‬45-50‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭.‬

وختم‭ ‬المدرب‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬أمجد‭ ‬الحارثي‭ ‬وصالح‭ ‬اليحيائي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬محمد‭ ‬المسلمي‭ ‬للإيقاف‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬فايز‭ ‬الرشيدي‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬إن‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬يضم‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشوار‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وسيلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بطل‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬اليوم‭ ‬الساعة‭ ‬5:30‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬والفائز‭ ‬سيواجه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سينتصر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني،‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬بطل‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬والمنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭.‬



