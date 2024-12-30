جابر: نسعى للوصول إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (قنا): أكد رشيد جابر مدرب المنتخب العماني أن الفريق جاهز تماما لمواجهة المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تقام حاليا في الكويت وتستمر حتى الرابع من يناير المقبل.
وذكر المدرب في المؤتمر الصحفي، أمس، أن المنتخب العماني يواجه منتخبا قويا يضم لاعبين مميزين وحقق إنجازات كبيرة، وشدد على ضرورة استعداد اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية والنفسية من أجل ضمان تقديم أداء مميز.
وقال المدرب جابر إن طموح الفريق هو بلوغ المباراة النهائية، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مستويات طيبة للغاية في دور المجموعات، واستحقوا التأهل. وأكد أن الفريق سيواصل بنفس الزخم، مع ضرورة التحضير جيدا لأي احتمال سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي إذا اقتضت الحاجة.
وفيما يتعلق بالضغط الجماهيري المتوقع من قبل الجماهير السعودية، قال المدرب إن لاعبي المنتخب العماني معتادون على اللعب أمام جماهير كبيرة، سواء في النهائي السابق أمام العراق بحضور 60 ألف متفرج، أو المباراة الافتتاحية الحالية أمام 45-50 ألف مشجع، مشيرا إلى أن هذا لن يؤثر سلبا على اللاعبين.
وختم المدرب بالإشارة إلى غياب أمجد الحارثي وصالح اليحيائي بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب محمد المسلمي للإيقاف.
بدوره قال فايز الرشيدي لاعب المنتخب العماني إن المواجهة مع المنتخب السعودي ستكون صعبة أمام منافس قوي يضم لاعبين على مستوى عال، مشددا على جاهزية الفريق لمواصلة مشوار البطولة بعد الأداء المتميز الذي قدمه في دور المجموعات.
وسيلتقي المنتخب العماني بطل المجموعة الأولى مع المنتخب السعودي وصيف المجموعة الثانية، اليوم الساعة 5:30 مساء على استاد جابر المبارك في نصف النهائي الأول من خليجي 26، والفائز سيواجه في المباراة النهائية الفريق الذي سينتصر في نصف النهائي الثاني، بين المنتخب البحريني بطل المجموعة الثانية والمنتخب الكويتي وصيف المجموعة الأولى، والذي سيقام اليوم أيضا على استاد جابر الأحمد الدولي.
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