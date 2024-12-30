المحرق يكسب الشباب.. وأول فوز للبسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كسب فريق المحرق مباراته الخامسة أمام فريق الشباب ليرفع رصيده إلى 15 نقطة وبقي الخاسر على نقاطه الأربع، وجاءت نتائج الأشواط 25-15، 25-23، 27-25، في لقاء الجولة السادسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، وقاده الدوليان علي مكي الشيخ (1) ومحمد منصور (2).
فرض المحرق أفضليته في الشوط الأول، قبل أن يعود الشباب في الشوطين الثاني والثالث ويقف ندا للمحرق خاصة في الشوط الثالث الذي كان الشبابيون على خطوتين من إنهائه لصالحهم عندما تقدموا في النتيجة 23-20.
وفي المباراة الثانية حقق فريق البسيتين فوزه الأول على حساب فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-15، 21-25، 25-16، 25-19 في المباراة التي أدارها الدولي علي عبد الحميد (1) وجاسم العالي (2)، ليرفع البسيتين رصيده إلى 4 نقاط، وبقي اتحاد الريف على نقاطه الثلاث.
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