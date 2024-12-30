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المحرق يكسب الشباب.. وأول فوز للبسيتين

12/30/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كسب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مباراته‭ ‬الخامسة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وبقي‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الأربع،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬25-15،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ (‬2‭).‬

فرض‭ ‬المحرق‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬ويقف‭ ‬ندا‭ ‬للمحرق‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الشبابيون‭ ‬على‭ ‬خطوتين‭ ‬من‭ ‬إنهائه‭ ‬لصالحهم‭ ‬عندما‭ ‬تقدموا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬23‭-‬20‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬25‭-‬19‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬1‭) ‬وجاسم‭ ‬العالي‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬البسيتين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭.‬

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