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شددوا على أهمية التركيز في مواجهة الكويت الحاسمةمدربون وطنيون يؤكدون فرصة بلوغ النهائي الخليجي

12/30/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أجمع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬التام‭ ‬والجاهزية‭ ‬الكاملة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬وأكدوا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يمتلك‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحدي‭ ‬وبلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬استثمار‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭.‬


علي‭ ‬منصور‭: ‬هزيمة‭ ‬اليمن‭ ‬حافز‭ ‬إيجابي

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دافعًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭.‬

وقال‭ ‬منصور‭: ‬إن‭ ‬الخسارة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬محفز‭ ‬إيجابي،‭ ‬حيث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الرياضي‭ ‬هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬التعزيز‭ ‬هما‭ ‬الإيجابي،‭ ‬والسلبي،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬تعزيزًا‭ ‬ايجاباً‭ ‬يدفع‭ ‬لاعبينا‭ ‬الأبطال‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬وأداء‭ ‬قوي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭.‬

وأشار‭ ‬منصور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬امتلاكه‭ ‬ميزة‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأمام‭ ‬جمهوره،‭ ‬يُعدّ‭ ‬الحلقة‭ ‬الأضعف‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الطويلة‭ ‬المرسلة‭ ‬خلف‭ ‬المدافعين،‭ ‬مستغلًا‭ ‬انطلاقات‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬دحام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكرات‭ ‬العرضية‭ ‬التي‭ ‬تُرسل‭ ‬لرأس‭ ‬المهاجم‭ ‬القناص‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر،‭ ‬كما‭ ‬يعتمد‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬المباشرة‭ ‬نحو‭ ‬المرمى‭.‬

وأضاف‭ ‬منصور‭: ‬أكبر‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬الذي‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬المساندة‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬أما‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬فهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بطء‭ ‬واضح،‭ ‬ويجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرات‭ ‬العرضية،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحارس‭ ‬أيضًا‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرات‭ ‬الساقطة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الدفاع‭ ‬الكويتي‭ ‬عرضة‭ ‬للاختراق‭ ‬بسهولة‭.‬

واختتم‭ ‬منصور‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬الفوز،‭ ‬إذا‭ ‬قدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬أداءً‭ ‬مشابهًا‭ ‬لما‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ ‬مبارياتهم‭ ‬السابقة‭.‬


المحرقي‭: ‬علينا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬درس‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬المحرقي‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬إيجابية‭ ‬لتعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭.‬

وأوضح‭ ‬المحرقي‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬تحمل‭ ‬جانبًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الثاني،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية،‭ ‬فهي‭ ‬تساعد‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬البدلاء‭ ‬وجعلهم‭ ‬في‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأي‭ ‬وقت‭ ‬يُطلب‭ ‬منهم‭ ‬المشاركة‭.‬

وأضاف‭ ‬المحرقي‭: ‬قرار‭ ‬إراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬كان‭ ‬مدروسًا،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬دافعًا‭ ‬لرفع‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬منافساً‭ ‬سهلًا،‭ ‬ولكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬معروف‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬تتطلب‭ ‬تركيزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وروحًا‭ ‬قتالية‭ ‬عالية،‭ ‬وهي‭ ‬صفات‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬لاعبونا‭.‬

وأعرب‭ ‬المحرقي‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مستندًا‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬أثبت‭ ‬قوته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬والجميع‭ ‬يشيد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬أيضاً‭ ‬المحرقي‭: ‬نحن‭ ‬كجمهور‭ ‬رياضي‭ ‬متفائلون‭ ‬ونثق‭ ‬بقدرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭. ‬جماهيرنا‭ ‬ستكون‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬لدعم‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المهمة‭.‬

وختم‭ ‬المحرقي‭ ‬تصريحه‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬للاعبين،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يملك‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬وتحقيق‭ ‬اللقب‭.‬


أحمد‭ ‬عيسى‭: ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬مفتاح‭ ‬العبور‭ ‬للنهائي‭ ‬

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متوقعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬بفضل‭ ‬الانسجام‭ ‬والتفاهم‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬معًا‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭.‬

وأشار‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موفقًا‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬بتغيير‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬وإشراك‭ ‬11‭ ‬لاعبًا‭ ‬جديدًا‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬خطوة‭ ‬مفهومة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬الخبرة‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬الفني،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬كأحد‭ ‬أقدم‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬لتوجيه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

وأشاد‭ ‬عيسى‭ ‬بمشاركة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬واصفًا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬نقطة‭ ‬إيجابية‭ ‬للمنتخب‭. ‬لكنه‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يخوضونها،‭ ‬ليكون‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬للمباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬الوداعي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬أدائه‭.‬

وأكد‭ ‬عيسى‭ ‬غياب‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمباراتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المدرب‭ ‬إراحة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬كان‭ ‬أمراً‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬كان‭ ‬سيمنحنا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وحول‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬قال‭ ‬عيسى‭: ‬سنواجه‭ ‬فريقًا‭ ‬متعطشًا‭ ‬للانتصار‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬الغفيرة،‭ ‬ويمتلك‭ ‬خيارات‭ ‬فنية‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تركيز‭ ‬منتخبنا‭ ‬كاملًا،‭ ‬وأن‭ ‬يدرس‭ ‬المدرب‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬الفنية‭ ‬بعناية،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭.‬

وأضاف‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يتمتع‭ ‬بجاهزية‭ ‬بدنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأن‭ ‬مفتاح‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬هو‭ ‬اجتياز‭ ‬مواجهة‭ ‬الكويت،‭ ‬إذا‭ ‬لعبنا‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬ظهرنا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬فلا‭ ‬شيء‭ ‬يمنعنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

واختتم‭ ‬عيسى‭ ‬حديثه‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنتخب،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الجماهير‭ ‬سيشكل‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمعنويات‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الحاسمة‭.‬

علي‭ ‬مهدي‭: ‬التحضير‭ ‬النفسي‭ ‬والذهني‭ ‬مفتاح‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬الكويت

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬مهدي‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الذهنية‭ ‬للاعبين‭. ‬وأوضح‭ ‬مهدي‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬للمدرب‭ ‬لاختبار‭ ‬لاعبي‭ ‬الاحتياط‭ ‬ومنح‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬وقتًا‭ ‬إضافيًا‭ ‬للراحة‭ ‬والاستشفاء،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬تصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬لمجموعته،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬كانت‭ ‬اختبارًا‭ ‬جيدًا،‭ ‬وظهرت‭ ‬مستويات‭ ‬متفاوتة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬كسبنا‭ ‬أسماء‭ ‬واعدة،‭ ‬مثل‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬إمكانيات‭ ‬مبشرة‭ ‬ويمثل‭ ‬مكسبًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للمنتخب‭.‬

وحول‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬أشار‭ ‬مهدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬وأمام‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬يتجاوز‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭. ‬ووصف‭ ‬المباراة‭ ‬بأنها‭ ‬مصيرية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وأضاف‭: ‬التحضير‭ ‬النفسي‭ ‬سيكون‭ ‬عاملًا‭ ‬حاسمًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يتعاون‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وختم‭ ‬مهدي‭ ‬حديثه‭ ‬قائلًا‭: ‬منتخبنا‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬الجودة‭ ‬واللياقة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬لتحقيق‭ ‬المستحيل‭. ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬الفريق‭ ‬بالروح‭ ‬ذاتها‭ ‬والانسجام‭ ‬الذي‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬فلن‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬علينا،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الوطنية‭.‬


حسين‭ ‬سلمان‭: ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬ضرورة‭ ‬طيّ‭ ‬صفحة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬والتركيز‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬ضد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭.‬

وأشار‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المدرب‭ ‬إراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬كان‭ ‬صائبًا،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬ذلك‭ ‬للمنتخب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭.‬

وقال‭: ‬كان‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬المدرب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬الراحة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬استعدادًا‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المصيرية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬المنتخب‭.‬

وأضاف‭ ‬سلمان‭: ‬مباراة‭ ‬الكويت‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬تمامًا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حذرين‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬وعلى‭ ‬أرضه‭. ‬لديهم‭ ‬لاعبون‭ ‬مميزون‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬دحام،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬تهديدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بتركيز‭ ‬عالٍ‭ ‬وأن‭ ‬نستمر‭ ‬بنفس‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق‭.‬

واختتم‭ ‬سلمان‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بأداء‭ ‬المنتخب،‭ ‬قائلاً‭: ‬إذا‭ ‬لعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬والعزيمة‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬فأنا‭ ‬واثق‭ ‬أننا‭ ‬سنرى‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬ولكنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬والتأهل‭.‬

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