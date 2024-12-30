بيتزي: نأمل مواصلة المسيرة بنجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): أعرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب الكويتي عن أمله في بلوغ النهائي من خلال تحقيق الفوز على المنتخب البحريني اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين التي تستضيفها الكويت حتى الرابع من يناير المقبل.
وقال المدرب في تصريح له أمس خلال المؤتمر الصحفي: «إن تحضيرات المنتخب الكويتي لمواجهة البحرين كانت مثالية في ظل الحماس الكبير من قبل اللاعبين والمعنويات العالية وسط صفوف المنتخب، عقب التأهل إلى هذه المرحلة المهمة في البطولة، مؤكدا أن الجميع سيعمل على بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير الغفيرة التي يتوقع أن تكون حاضرة في استاد جابر الأحمد الدولي.
من جانبه أكد بندر بورسلي لاعب المنتخب الكويتي جاهزية المنتخب لملاقاة البحرين، مشيرا إلى أن المباراة لن تكون سهلة وتتطلب جهدا كبيرا لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي. وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب استثمر الفاصل الزمني بين دور المجموعات ومرحلة نصف النهائي لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة على المستويين البدني والفني.
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