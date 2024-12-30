بيتزي: نأمل مواصلة المسيرة بنجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭(‬قنا‭): ‬أعرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬لمواجهة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحماس‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمعنويات‭ ‬العالية‭ ‬وسط‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب،‭ ‬عقب‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهد‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬الغفيرة‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬بندر‭ ‬بورسلي‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬جاهزية‭ ‬المنتخب‭ ‬لملاقاة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬وتتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وحجز‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬استثمر‭ ‬الفاصل‭ ‬الزمني‭ ‬بين‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ومرحلة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لتجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭.‬