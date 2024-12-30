دراغان: أتطلع إلى دعم الجماهير البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬الكويت‭: ‬إنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الكويت،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساعدتها‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المهمة‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬بداية،‭ ‬أعتذر‭ ‬للشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرضنا‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬اليمن،‭ ‬والتي‭ ‬أتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الكويت،‭ ‬وسوف‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إسعادهم‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وأعرب‭ ‬دراغان‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬يقدم‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬لديهم‭ ‬ويتجاوزوا‭ ‬الخسارة‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬تعرضنا‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬اليمن،‭ ‬متمنيا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬مساعدة‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬والمؤازرة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬أيضا‭: ‬ثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية،‭ ‬ونأمل‭ ‬دعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لنا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬يعيشون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬والإيجابية‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬