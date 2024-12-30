دراغان: أتطلع إلى دعم الجماهير البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تصريحات خاصة للملحق الرياضي بـ«أخبار الخليج» من الكويت: إنه يتطلع إلى الدعم الجماهيري الكبير في مباراة الكويت، لافتا إلى أنه يثق في الجماهير البحرينية ومساعدتها للمنتخب في تجاوز هذه المباراة المهمة.
وقال دراغان: بداية، أعتذر للشارع الرياضي البحريني على الخسارة التي تعرضنا لها أمام اليمن، والتي أتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، مؤكدا أنه على ثقة بأن المنتخب سيحظى بالدعم الجماهيري في لقاء الكويت، وسوف يعمل على إسعادهم بالوصول إلى المباراة النهائية.
وأعرب دراغان عن ثقته بأن يقدم لاعبو البحرين أفضل أداء لديهم ويتجاوزوا الخسارة المفاجئة التي تعرضنا لها أمام اليمن، متمنيا مرة أخرى مساعدة الجماهير في الحضور والمؤازرة.
ومن جانبه قال اللاعب مهدي حميدان في تصريح للملحق الرياضي بـ«أخبار الخليج» من الكويت أيضا: ثقتنا كبيرة في الجماهير البحرينية، ونأمل دعمهم ومساندتهم لنا، مؤكدا أنهم كلاعبين يعيشون حالة من التفاؤل والإيجابية قبل مواجهة المنتخب الكويتي في الدور نصف النهائي.
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