42 مليون يورو القيمة السوقية لنصف نهائي ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (وام): بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمنتخبات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، التي تستضيفها الكويت حالياً، نحو 42 مليون يورو.
وتأهلت منتخبات السعودية والبحرين وعمان والكويت لهذا الدور، حيث سيلتقي اليوم الثلاثاء منتخبا السعودية وعمان في المباراة الأولى على ستاد جابر المبارك، فيما تجمع المباراة الثانية بين البحرين والكويت على ستاد جابر الأحمد.
ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية، تصدر المنتخب السعودي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في نصف نهائي «خليجي 26» بـ18.85 مليون يورو، يليه منتخب البحرين بـ9.73 ملايين يورو، ثم عمان بـ7.73 ملايين يورو، وأخيراً الكويت بـ5.65 ملايين يورو، بإجمالي 41 , 96 مليون يورو.
ويمتلك المنتخب الكويتي الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ10 ألقاب، يليه المنتخب السعودي بثلاثة ألقاب، ثم عمان بلقبين، والبحرين بلقب واحد، ليكون إجمالي ألقاب منتخبات نصف النهائي 16 لقباً من أصل 25 نسخة سابقة.
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