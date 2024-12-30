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42 مليون يورو القيمة السوقية لنصف نهائي ((خليجي 26))

12/30/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬وام‭): ‬بلغت‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬الإجمالية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬حالياً،‭ ‬نحو‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وتأهلت‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وعمان‭ ‬والكويت‭ ‬لهذا‭ ‬الدور،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منتخبا‭ ‬السعودية‭ ‬وعمان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك،‭ ‬فيما‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭.‬

ووفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القيم‭ ‬السوقية،‭ ‬تصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأعلى‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬بـ18‭.‬85‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بـ9‭.‬73‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬ثم‭ ‬عمان‭ ‬بـ7‭.‬73‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الكويت‭ ‬بـ5‭.‬65‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬بإجمالي‭ ‬41 ‭,‬ 96‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ويمتلك‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬بـ10‭ ‬ألقاب،‭ ‬يليه‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب،‭ ‬ثم‭ ‬عمان‭ ‬بلقبين،‭ ‬والبحرين‭ ‬بلقب‭ ‬واحد،‭ ‬ليكون‭ ‬إجمالي‭ ‬ألقاب‭ ‬منتخبات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬16‭ ‬لقباً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25‭ ‬نسخة‭ ‬سابقة‭.‬

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