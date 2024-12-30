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الجمعية العمومية تزكي محمد بن جلال رئيسا لاتحاد ألعاب القوى

12/30/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعادت‭ ‬ الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬تزكية‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭ ‬2024‭/‬2028‭ ‬باعتباره‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أندية‭ ‬وهم‭ ‬المحرق،‭ ‬الأهلي،‭ ‬البسيتين،‭ ‬الحالة،‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الأحد‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وبتواجد‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭. ‬

كما‭ ‬زكت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أحمد،‭ ‬خالد‭ ‬مبارك‭ ‬الدوسري،‭ ‬المهندس‭ ‬بدر‭ ‬ناصر‭ ‬محمد،‭ ‬رقية‭ ‬منصور‭ ‬الغسرة،‭ ‬خالد‭ ‬القطامي،‭ ‬محمد‭ ‬أحمدي،‭ ‬محمد‭ ‬يوسف،‭ ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬المحميد‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬ الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬و‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬و‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سموهما‭ ‬باتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تكلل‭ ‬بتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والعالمية‭ ‬والأولمبية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬سموهما‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭.‬

وتوجه‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للأندية‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬به‭ ‬وتزكيته‭ ‬لدورة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬الأندية‭ ‬هم‭ ‬شركاء‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬للنهوض‭ ‬برياضة‭ ‬أم‭ ‬الألعاب‭ ‬عبر‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬وتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬للأندية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجهيزات‭ ‬والمدربين‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تضمن‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬المنعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬ثم‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬واعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭.‬

وتضمن‭ ‬البند‭ ‬الرابع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬أندية‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬وسترة‭ ‬والبحرين‭ ‬للانضمام‭ ‬لعضوية‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

وفيما‭ ‬بعد‭ ‬تم‭ ‬اعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬2020‭-‬2024‭ ‬ثم‭ ‬تزكية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭-‬2028‭.‬

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