الجمعية العمومية تزكي محمد بن جلال رئيسا لاتحاد ألعاب القوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعادت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لألعاب القوى تزكية محمد عبداللطيف بن جلال رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2024/2028 باعتباره المرشح الوحيد من قبل خمسة أندية وهم المحرق، الأهلي، البسيتين، الحالة، أم الحصم.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأحد 29 يناير 2024 بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية وبتواجد 13 من الأندية الأعضاء.
كما زكت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد الذي يضم كلا من محمد علي أحمد، خالد مبارك الدوسري، المهندس بدر ناصر محمد، رقية منصور الغسرة، خالد القطامي، محمد أحمدي، محمد يوسف، محمد نبيل المحميد.
وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محمد عبداللطيف بن جلال رفع فيها خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية و شؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة و سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم واهتمام سموهما باتحاد ألعاب القوى وهو ما تكلل بتحقيق العديد من الإنجازات الخليجية والعربية والإقليمية والقارية والعالمية والأولمبية، مؤكدا حرص الاتحاد العمل وفق توجيهات سموهما لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات.
وتوجه بن جلال بخالص الشكر والتقدير للأندية أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم به وتزكيته لدورة انتخابية جديدة مؤكدا بأن الأندية هم شركاء فيما تحقق من انجازات مؤكدا حرص المجلس على مواصلة العمل للنهوض برياضة أم الألعاب عبر الاهتمام بالمسابقات المحلية وتقديم المزيد من الدعم للأندية فيما يتعلق بالتجهيزات والمدربين.
هذا وقد تضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020 ثم اعتماد التقرير الإداري والفني واعتماد التقرير المالي والحساب الختامي.
وتضمن البند الرابع الموافقة على طلبات أندية الرفاع الشرقي وسترة والبحرين للانضمام لعضوية الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لألعاب القوى.
وفيما بعد تم اعلان انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى 2020-2024 ثم تزكية مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2024-2028.
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