منتخبنا يواجه الكويت متسلحا بالطموح والعزيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهة مرتقبة أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكويتي اليوم الثلاثاء، عند الساعة 8:45 مساء على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين والمقامة في الكويت، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 4 يناير 2025.
وتأتي هذه المواجهة بعد تأهل منتخبنا وهو متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام السعودية (3-2) والعراق (2-0)، وخسارة أمام المنتخب اليمني بنتيجة (2-1)، في المقابل يدخل المنتخب الكويتي اللقاء بعد حصوله على المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز على الإمارات (2-1) وتعادلين أمام عمان (1-1) وقطر (1-1).
يدخل منتخبنا الوطني اللقاء متسلحا بالطموح والعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية وتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر عام 2019 بحصد لقب خليجي 24، وتُأمل الجماهير البحرينية على المستوى الفني الكبير الذي ظهر به خلال البطولة، والمستوى الفني المميز والأداء الرائع الذي أبهر الجميع، ونال على الإشادة الواسعة من قبل الرياضيين والمراقبين في مختلف وسائل الإعلام الخليجية والعربية.
وخاض منتخبنا تحضيراته النهائية مساء أمس الإثنين على استاد محمد الحمد بنادي القادسية بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش الذي وضع لمساته الفنية الأخيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة.
التشكيلة الأساسية
من المتوقع أن يدخل مدرب منتخبنا الوطني دراغان بالتشكيلة الأساسية التي حققت النتائج الجيدة، في حراسة المرمى إبراهيم لطف الله، وفي خط الدفاع حمد شمسان، أمين بنعدي، وليد الحيام، وعبدالله الخلاصي، وفي خط الوسط كميل الأسود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، وبالطرف الأيمن علي مدن، وبالطرف الأيسر مهدي حميدان، وفي الهجوم مهدي عبدالجبار.
الجماهير الوفية
شهدت الفترة الأخيرة حملة إعلامية واسعة من الاتحاد البحريني لكرة القدم لمؤازرة المنتخب في استحقاقه الخليجي، حيث شاركت العديد من الشركات والمؤسسات البحرينية بجانب شخصيات بارزة في دعم الحضور الجماهيري وتوفير المواصلات وتحمل تكاليف النقل وتذاكر المباريات، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيرياً غفيرا بحسب المقاعد المتاحة في مدرجات الملعب.
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