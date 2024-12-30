منتخبنا يواجه الكويت متسلحا بالطموح والعزيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬45‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي،‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬وهو‭ ‬متصدرا‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ (‬3-2‭) ‬والعراق‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬وخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ (‬2-1‭) ‬وتعادلين‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ (‬1-1‭) ‬وقطر‭ (‬1-1‭).‬

يدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اللقاء‭ ‬متسلحا‭ ‬بالطموح‭ ‬والعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتكرار‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بحصد‭ ‬لقب‭ ‬خليجي‭ ‬24،‭ ‬وتُأمل‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬المميز‭ ‬والأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬أبهر‭ ‬الجميع،‭ ‬ونال‭ ‬على‭ ‬الإشادة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمراقبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭. ‬

‭ ‬وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬تحضيراته‭ ‬النهائية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬الحمد‭ ‬بنادي‭ ‬القادسية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬لمساته‭ ‬الفنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭.‬

التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬دراغان‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة،‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وبالطرف‭ ‬الأيمن‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬وبالطرف‭ ‬الأيسر‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬

الجماهير‭ ‬الوفية‭ ‬

شهدت‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لمؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬استحقاقه‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬بجانب‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬وتوفير‭ ‬المواصلات‭ ‬وتحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬النقل‭ ‬وتذاكر‭ ‬المباريات،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباراة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيرياً‭ ‬غفيرا‭ ‬بحسب‭ ‬المقاعد‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب‭.‬