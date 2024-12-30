سترة يضم المدافع البرازيلي مايكون دوكلاس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: جميل سرحان
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نجح مجلس إدارة نادي سترة في ضم المدافع البرازيلي مايكون دوكلاس بشكلٍ رسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتمثيله مدة نصف موسم قادمًا من نادي الصفا السعودي.
ويشغل مايكون دوكلاس مركز «قلب الدفاع» ويبلغ من العمر 32 عامًا، وقد شارك في 14 مباراة كاملة مع النادي السعودي في منافسات دوري يلو من أصل 15، وهو من الأسماء التي يعول عليها كثيرا في إحداث الفارق مع سترة في منافسات القسم الثاني.
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