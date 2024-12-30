سترة يضم المدافع البرازيلي مايكون دوكلاس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان‭ ‬ الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00





نجح‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬مايكون‭ ‬دوكلاس‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيله‭ ‬مدة‭ ‬نصف‭ ‬موسم‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الصفا‭ ‬السعودي‭.‬

ويشغل‭ ‬مايكون‭ ‬دوكلاس‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬قلب‭ ‬الدفاع‮»‬‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عامًا،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬كاملة‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬يلو‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬يعول‭ ‬عليها‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭.‬