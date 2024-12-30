Tuesday, 31 December 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام مسابقة الضاحية العسكرية للضباط مسافة 5 كيلومترات‎

12/30/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مسابقة‭ ‬الضاحية‭ ‬العسكرية‭ ‬للضباط‭ ‬مسافة‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬لأسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬بتسليم‭ ‬الكؤوس‭ ‬والميداليات‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفردي‭ ‬بتحقيق‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬عبدالله‭ ‬السيد‭ ‬عطيه‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وجاء‭ ‬ثالثاً‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬السادة‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬بتحقيق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وثانياً‭ ‬جاءت‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭ / ‬83،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭.‬

MENAFN30122024000055011008ID1109043265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث