ختام مسابقة الضاحية العسكرية للضباط مسافة 5 كيلومترات‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مسابقة الضاحية العسكرية للضباط مسافة 5 كيلومترات في نسختها السادسة لأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات في الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين وذلك صباح أمس، وفي نهاية المسابقة قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الكؤوس والميداليات على الفائزين.
وجاءت نتائج الفردي بتحقيق الملازم/1 عبدالله السيد عطيه من الحرس الملكي المركز الأول، وحل في المركز الثاني الملازم/1 أحمد عبدالله الرميحي من الحرس الملكي، وجاء ثالثاً الملازم/1 عبدالرحمن يوسف السادة من سلاح الجو الملكي البحريني.
وأسفرت نتائج الفرق بتحقيق الحرس الملكي المركز الأول، وثانياً جاءت الكتيبة الخاصة / 83، وفي المركز الثالث القوة الخاصة الملكية.
MENAFN30122024000055011008ID1109043265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.