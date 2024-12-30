ختام مسابقة الضاحية العسكرية للضباط مسافة 5 كيلومترات‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مسابقة‭ ‬الضاحية‭ ‬العسكرية‭ ‬للضباط‭ ‬مسافة‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬لأسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬بتسليم‭ ‬الكؤوس‭ ‬والميداليات‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفردي‭ ‬بتحقيق‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬عبدالله‭ ‬السيد‭ ‬عطيه‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وجاء‭ ‬ثالثاً‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬السادة‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬بتحقيق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وثانياً‭ ‬جاءت‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭ / ‬83،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬الملكية‭.‬