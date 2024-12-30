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بلدية طبقة فحل تتعامل مع انجرافات السيول

12/30/2024 7:08:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت كوادر وآليات بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، أعمال فتح وتسليك عبارات تصريف مياه التي تتعرض للإغلاق بفعل انجرافات السيول المرافقة لهطول الأمطار خلال المنخفض الجوي.


وقال رئيس البلدية كُثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الاثنين، إن جغرافية المنطقة المنخفضة وتعرضها للسيول من الجبال الشرقية المحاذية يتطلب مواصلة جهود كوادر وآليات البلدية، بهدف إدامة تسليك عبارات ومناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار، وعدم تأثيرها على حركة المرور سواء على طريق الأغوار الدولي أو الطرق الداخلية في الأحياء والتجمعات السكانية في منطقتي المشارع والشيخ حسين.


وأشار إلى أن العمل متواصل من خلال فرق البلدية في تنظيف الطرق العامة من انجرافات الأتربة بفعل الأمطار، حفاظا على السلامة العامة، إضافة إلى صيانة وحدات الإنارة التي تعرضت للضرر خلال المنخفض الجوي الحالي.


ودعا الغزاوي، المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حوادث للتعامل معها خلال الظروف الجوية السائدة.

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