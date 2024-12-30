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الأراضي وهيئة النزاهة في جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

12/30/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّمت دائرة الاراضي والمساحة اليوم وبالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية، والتي تنفذها الهيئة مع جميع الجهات لبيان مخاطر هذه الظاهرة واثارها السلبية على المجتمع، بإعتبارها سلوكاً غير سوي يمس الأمن المجتمعي، قدمها ضابط الإمتثال في الدائرة السيد فراس المومني.
واستعرض المومني في بداية المحاضرة أهمية مثل هذه اللقاءات لإيصال رسائل الهيئة، والتعريف بمهامها، وآلية عملها ومديرياتها واقسامها، وأكد على أن مسؤولية حماية المال العام ومقدرات الوطن تقع على عاتق الجميع، وان آلية عمل الهيئة يتضمن محورين هما محور إنفاذ القانون، ومحور الوقاية المتمثل بالمعايير الخمس (سيادة القانون، المسائلة، والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة)

كما أكد المومني على أهمية محاربة الواسطة والمحسوبية بإعتبارها شكل من اشكال الفساد، وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش وأجاب على اسئلة الموظفين.
من جانبه أكد عطوفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور احمد العموش تعقيباً على انعقاد الجلسة التوعوية، على أهمية دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كأحد الشركاء الرئيسين في أعمال الدائرة، مثمناً بالوقت ذاته الجهود المبذولة من الهيئة في محاربة كافة اشكال الفساد المالي والإداري.
وأضاف العموش "انجزنا خطوات مهمة في محاربة هذه الآفة من خلال إطلاق 32 خدمة إلكترونية، حيث شكل التحول الإلكتروني الذي انتهجته الدائرة بداية حقيقية للحد من الواسطة والمحسوبية، ويوفر الوقت والجهد والمال، وبما يعزز قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
وأشار العموش على أن وضوح اجراءات العمل في دائرة الاراضي والمساحة والإعلان عن الخدمات المقدمة وطريقة الحصول عليها، يُغني المواطن من اللجوء إلى الواسطة والمحسوبية، مشدداً على أهمية قيام الموظف بواجبه واتخاذ القرار المستند للقوانين والأنظمة والتعليمات.








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