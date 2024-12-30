المجلس الطبي الأردني يعتمد برامج زمالة جديدة في مستشفى الجامعة ال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعتمد المجلس الطبي الأردني، عددًا من برامج الزمالة للتخصّصات الفرعية في مستشفى
الجامعة الأردنية.
وضمت البرامج، جراحة الغدد الصمّاء، وأمراض حديثي الولادة، وأمراض الغُدد الصّم عند الأطفال، لغايات تدريب الأطباء، اعتبارا من مطلع العام المُقبل.
وأكد مدير عام المستشفى نادر البصول، جاهزية مستشفى الجامعة لتدريب الأطباء في برامج الزمالة والمُعترف بها من المجلس الطبي، مبينا أن المجال سيفتح لاستقبال الأطباء الراغبين بالتدريب في هذا الاختصاص من الدول العربية كافة.
وقال، إن المستشفى يحرصُ على وضع أعلى معايير للتعلّم الطبي وإيجاد فرص للتطوير المهني المستمر، وتزويد المُتدربين الطبيين بتجربة استثنائيّة لإيجاد أطباء مُختصين في المستقبل.
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