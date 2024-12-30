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المجلس الطبي الأردني يعتمد برامج زمالة جديدة في مستشفى الجامعة ال

12/30/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتمد المجلس الطبي الأردني، عددًا من برامج الزمالة للتخصّصات الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية.


وضمت البرامج، جراحة الغدد الصمّاء، وأمراض حديثي الولادة، وأمراض الغُدد الصّم عند الأطفال، لغايات تدريب الأطباء، اعتبارا من مطلع العام المُقبل.


وأكد مدير عام المستشفى نادر البصول، جاهزية مستشفى الجامعة لتدريب الأطباء في برامج الزمالة والمُعترف بها من المجلس الطبي، مبينا أن المجال سيفتح لاستقبال الأطباء الراغبين بالتدريب في هذا الاختصاص من الدول العربية كافة.


وقال، إن المستشفى يحرصُ على وضع أعلى معايير للتعلّم الطبي وإيجاد فرص للتطوير المهني المستمر، وتزويد المُتدربين الطبيين بتجربة استثنائيّة لإيجاد أطباء مُختصين في المستقبل.

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