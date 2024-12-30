تصاعد تأثير المنخفض الجوي على الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد مختصون طقس العرب إلى تصاعد تأثير المملكة بالمنخفض الجوي خلال ساعات ليل الاثنين/الثلاثاء ونهار الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يبدأ بالتراجع التدريجي مع مرور مساء وليل الثلاثاء/الأربعاء إن شاء الله لكنه يجلب المزيد من الهطولات المطرية إلى العديد من المناطق.





اشتداد المنخفض الجوي بشكل تصاعدي خلال الساعات القادمة





ويتوقع بمشيئة الله خلال ساعات ليل الاثنين/الثلاثاء أن يسود طقس بارد في عموم المناطق حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حوالي 6 درجات مئوية في العاصمة عمان، ويكون الطقس متقلبًا ما بين الغائم جزئيًا والغائم، وتهطل بمشيئة الله زخات من الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، ربما تكون غزيرة في بعض الأحيان وخاصة في شمالي البلاد.





وتمتد الهطولات المطرية في وقت متأخر من الليل نحو محافظة الكرك، وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب فوق العديد من المرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.





طقس شتوي بارد وزخات من الأمطار على فترات تتزامن مع آخر يوم في هذا العام





ومع ساعات صباح الثلاثاء وتزامنًا مع دوام الموظفين وطلبة الجامعات، يكون الطقس شديد البرودة وتهطل زخات من الأمطار على شمال ووسط المملكة تكون الأمطار غزيرة أحيانًا، تمتد بشدة أقل إلى أجزاء من الكرك والطفيلة، وخلال بقية النهار تكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام.





ويكون الطقس باردًا بوجه عام في أغلب المناطق، ومتقلبًا ما بين غائم جزئيًا وغائم، وتستمر الأمطار بالهطول في شمال ووسط المملكة بما في ذلك محافظة الكرك و تمتد تدريجيًا مع مرور الوقت إلى محافظة الطفيلة، ومع ساعات العصر والمساء تمتد وتتركز الهطولات على جنوب المملكة على شكل زخات متفرقة، يرافقها تساقط البَرَد أحيانًا فوق المرتفعات.





وهناك فرصة ضعيفة لبعض الهطولات أحيانًا متجمدة على هيئة ثلوج خفيفة فوق قمم جبال الشراه الشاهقة مثل جبل مبرك، والهيشة وقمم القادسية والرشادية، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.





ليلة رأس السنة: تراجع الهطول وضباب كثيف مرتقب





ومع ساعات ليل الثلاثاء/الأربعاء (ليلة رأس السنة) يتراجع المنخفض الجوي، وتتناقص كميات السحب ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة الليلية ليكون طقسًا باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية، ويُتوقع أن تتراجع تدريجيًا فرص هطول الأمطار وتبقى في أول الليل في أجزاء عشوائية ومحدودة من جنوب المملكة.





كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية بشكل ملحوظ، وتكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل الضباب في مناطق واسعة من المملكة، وخاصة السهول الشرقية بما فيها منطقة زيزيا وضبعة ومطار الملكة علياء الدولي، ويكون الضباب كثيفًا وقد يتسبب في تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية خاصة فجر وصباح الأربعاء.





طقس بارد وضبابي صباح أول أيام العام الجديد الأربعاء 1/1/2025





تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع نهار أول يوم في العام الجديد 2025 وتقترب من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام نهار الأربعاء، ويكون الطقس باردًا بوجه عام في أغلب المناطق، مع تشكل الضباب في ساعات الصباح في أجزاء عدة من المملكة، وينقشع تدريجيًا الضباب مع مرور الوقت وتكون الرياح خفيفة ومتقلبة.