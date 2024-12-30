تصاعد تأثير المنخفض الجوي على الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفاد مختصون طقس العرب إلى تصاعد تأثير المملكة بالمنخفض الجوي خلال ساعات ليل الاثنين/الثلاثاء ونهار الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يبدأ بالتراجع التدريجي مع مرور مساء وليل الثلاثاء/الأربعاء إن شاء الله لكنه يجلب المزيد من الهطولات المطرية إلى العديد من المناطق.
اشتداد المنخفض الجوي بشكل تصاعدي خلال الساعات القادمة
ويتوقع بمشيئة الله خلال ساعات ليل الاثنين/الثلاثاء أن يسود طقس بارد في عموم المناطق حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حوالي 6 درجات مئوية في العاصمة عمان، ويكون الطقس متقلبًا ما بين الغائم جزئيًا والغائم، وتهطل بمشيئة الله زخات من الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، ربما تكون غزيرة في بعض الأحيان وخاصة في شمالي البلاد.
وتمتد الهطولات المطرية في وقت متأخر من الليل نحو محافظة الكرك، وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب فوق العديد من المرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.
طقس شتوي بارد وزخات من الأمطار على فترات تتزامن مع آخر يوم في هذا العام
ومع ساعات صباح الثلاثاء وتزامنًا مع دوام الموظفين وطلبة الجامعات، يكون الطقس شديد البرودة وتهطل زخات من الأمطار على شمال ووسط المملكة تكون الأمطار غزيرة أحيانًا، تمتد بشدة أقل إلى أجزاء من الكرك والطفيلة، وخلال بقية النهار تكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس باردًا بوجه عام في أغلب المناطق، ومتقلبًا ما بين غائم جزئيًا وغائم، وتستمر الأمطار بالهطول في شمال ووسط المملكة بما في ذلك محافظة الكرك و تمتد تدريجيًا مع مرور الوقت إلى محافظة الطفيلة، ومع ساعات العصر والمساء تمتد وتتركز الهطولات على جنوب المملكة على شكل زخات متفرقة، يرافقها تساقط البَرَد أحيانًا فوق المرتفعات.
وهناك فرصة ضعيفة لبعض الهطولات أحيانًا متجمدة على هيئة ثلوج خفيفة فوق قمم جبال الشراه الشاهقة مثل جبل مبرك، والهيشة وقمم القادسية والرشادية، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.
ليلة رأس السنة: تراجع الهطول وضباب كثيف مرتقب
ومع ساعات ليل الثلاثاء/الأربعاء (ليلة رأس السنة) يتراجع المنخفض الجوي، وتتناقص كميات السحب ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة الليلية ليكون طقسًا باردًا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية، ويُتوقع أن تتراجع تدريجيًا فرص هطول الأمطار وتبقى في أول الليل في أجزاء عشوائية ومحدودة من جنوب المملكة.
كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية بشكل ملحوظ، وتكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل الضباب في مناطق واسعة من المملكة، وخاصة السهول الشرقية بما فيها منطقة زيزيا وضبعة ومطار الملكة علياء الدولي، ويكون الضباب كثيفًا وقد يتسبب في تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية خاصة فجر وصباح الأربعاء.
طقس بارد وضبابي صباح أول أيام العام الجديد الأربعاء 1/1/2025
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع نهار أول يوم في العام الجديد 2025 وتقترب من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام نهار الأربعاء، ويكون الطقس باردًا بوجه عام في أغلب المناطق، مع تشكل الضباب في ساعات الصباح في أجزاء عدة من المملكة، وينقشع تدريجيًا الضباب مع مرور الوقت وتكون الرياح خفيفة ومتقلبة.
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