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إنقاذ عين شاب بمستشفى الإيمان بعجلون

12/30/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تمكّن فريق طبي في مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون من إنقاذ عين شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بعد تعرضها لإصابة خطيرة بعود خشبي أدى إلى انفجار مقلة العين وخروج أجزاء منها.

وبحسب بيان للمستشفى اليوم الاثنين، أجريت العملية الجراحية الطارئة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نجح أخصائي جراحة العيون، الدكتور مهند الخولي، في ترميم العين وإنقاذها من الاستئصال، في إنجاز طبي يعكس كفاءة الطواقم الطبية في المستشفى.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن قسم العيون يقدم خدمات متقدمة في علاج معظم أمراض العيون، وإجراء العمليات الجراحية بكفاءة عالية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تعزز الثقة بالخدمات الصحية المقدمة في محافظة عجلون.

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