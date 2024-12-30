إنقاذ عين شاب بمستشفى الإيمان بعجلون

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- Khaberni) خبرني - تمكّن فريق طبي في مستشفى
الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون من إنقاذ عين شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بعد تعرضها لإصابة خطيرة بعود خشبي أدى إلى انفجار مقلة العين وخروج أجزاء منها.
وبحسب بيان للمستشفى اليوم الاثنين، أجريت العملية الجراحية الطارئة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نجح أخصائي جراحة العيون، الدكتور مهند الخولي، في ترميم العين وإنقاذها من الاستئصال، في إنجاز طبي يعكس كفاءة الطواقم الطبية في المستشفى.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أن قسم العيون يقدم خدمات متقدمة في علاج معظم أمراض العيون، وإجراء العمليات الجراحية بكفاءة عالية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تعزز الثقة بالخدمات الصحية المقدمة في محافظة عجلون.
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