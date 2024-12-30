الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بحوالي 5ر2 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بحوالي 5ر2 مليار دولار تشمل صواريخ
دفاع جوي ومسيرات وذخائر أنظمة صواريخ ومدفعية وأسلحة مضادة للدبابات.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان إن الحزمة الجديدة ستكون مقسمة على جزئين بحيث يتم سحب "ما قيمته نحو 25ر1 مليار دولار من مخازن الوزارة مباشرة بموجب سلطة السحب الرئاسية" التي تسمح بتزويد أوكرانيا بالقدرات العسكرية على المدى القريب.
وأضافت أن الجزء الثاني من الحزمة وقيمته "حوالي 22ر1 مليار دولار" من الحزمة سيتم تقديمه لأوكرانيا بموجب (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا) التي يتم من خلالها التعاقد مع مصانع أسلحة أمريكية لإنتاج القدرات المذكورة في الإعلان ومن ثم إرسالها إلى كييف وهي تندرج في سياق الدعم على المدى الطويل.
وأشارت (بنتاغون) إلى أن الحزمة الجديدة تشمل "ذخائر لأنظمة صواريخ أرض - جو (ناسامز) وذخائر دفاع جوي من طراز (هوك) وصواريخ (ستينغر) وذخائر أنظمة مكافحة المسيرات (سي - يو أي اس) وذخيرة أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وذخيرة صواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للاشعاع عالية السرعة (هارمس) وأنظمة مسيرات وأنظمة مضادة للدروع من طراز (أي تي- 4 وجافلين) وصواريخ تطلق من الأنابيب موجهة بصريا ومتعقبة سلكيا (تاو)".
كما تشمل "أسلحة صغيرة وذخيرة وقنابل يدوية ومعدات اتصالات آمنة" بالإضافة إلى "خدمات صور الأقمار الصناعية التجارية ومعدات طبية وملابس ومعدات الفردية وقطع الغيار ودعم الصيانة والاستدامة ومعدات المساعدة والخدمات والتدريب والنقل".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بشأن الحزمة الجديدة التي وافق عليها الأسبوع الماضي "ستواصل الولايات المتحدة بتوجيهي العمل بلا هوادة لتعزيز موقف أوكرانيا في هذه الحرب خلال ما تبقى من فترة ولايتي".
ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل على أن الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة ستواصل "الوقوف متحدين لضمان حصول أوكرانيا على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
يذكر أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا هي الحزمة ال23 التي تقدمها واشنطن بموجب (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا) وال73 التي سيتم توفيرها من مخزونات (بنتاغون) بموجب (سلطة السحب الرئاسي) منذ أغسطس 2021. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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