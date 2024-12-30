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الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بحوالي 5ر2 مليار دولار

12/30/2024 2:54:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بحوالي 5ر2 مليار دولار تشمل صواريخ دفاع جوي ومسيرات وذخائر أنظمة صواريخ ومدفعية وأسلحة مضادة للدبابات.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان إن الحزمة الجديدة ستكون مقسمة على جزئين بحيث يتم سحب "ما قيمته نحو 25ر1 مليار دولار من مخازن الوزارة مباشرة بموجب سلطة السحب الرئاسية" التي تسمح بتزويد أوكرانيا بالقدرات العسكرية على المدى القريب.
وأضافت أن الجزء الثاني من الحزمة وقيمته "حوالي 22ر1 مليار دولار" من الحزمة سيتم تقديمه لأوكرانيا بموجب (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا) التي يتم من خلالها التعاقد مع مصانع أسلحة أمريكية لإنتاج القدرات المذكورة في الإعلان ومن ثم إرسالها إلى كييف وهي تندرج في سياق الدعم على المدى الطويل.
وأشارت (بنتاغون) إلى أن الحزمة الجديدة تشمل "ذخائر لأنظمة صواريخ أرض - جو (ناسامز) وذخائر دفاع جوي من طراز (هوك) وصواريخ (ستينغر) وذخائر أنظمة مكافحة المسيرات (سي - يو أي اس) وذخيرة أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وذخيرة صواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للاشعاع عالية السرعة (هارمس) وأنظمة مسيرات وأنظمة مضادة للدروع من طراز (أي تي- 4 وجافلين) وصواريخ تطلق من الأنابيب موجهة بصريا ومتعقبة سلكيا (تاو)".
كما تشمل "أسلحة صغيرة وذخيرة وقنابل يدوية ومعدات اتصالات آمنة" بالإضافة إلى "خدمات صور الأقمار الصناعية التجارية ومعدات طبية وملابس ومعدات الفردية وقطع الغيار ودعم الصيانة والاستدامة ومعدات المساعدة والخدمات والتدريب والنقل".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بشأن الحزمة الجديدة التي وافق عليها الأسبوع الماضي "ستواصل الولايات المتحدة بتوجيهي العمل بلا هوادة لتعزيز موقف أوكرانيا في هذه الحرب خلال ما تبقى من فترة ولايتي".
ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل على أن الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة ستواصل "الوقوف متحدين لضمان حصول أوكرانيا على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
يذكر أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا هي الحزمة ال23 التي تقدمها واشنطن بموجب (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا) وال73 التي سيتم توفيرها من مخزونات (بنتاغون) بموجب (سلطة السحب الرئاسي) منذ أغسطس 2021. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع



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