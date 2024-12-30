نائب رئيس الأركان العامة بالجيش الكويتي ورئيس الأركان العامة السعودي يبحثان في الرياض التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 30 - 12 (كونا) -- بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي اليوم الاثنين التعاون العسكري المشترك.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الفريق الرويلي للواء طيار صباح جابر الاحمد الصباح في الرياض.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز اوجه التعاون المشترك في المجالات الدفاعية. (النهاية)
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