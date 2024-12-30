Monday, 30 December 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب رئيس الأركان العامة بالجيش الكويتي ورئيس الأركان العامة السعودي يبحثان في الرياض التعاون المشترك

12/30/2024 2:54:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 12 (كونا) -- بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي اليوم الاثنين التعاون العسكري المشترك.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الفريق الرويلي للواء طيار صباح جابر الاحمد الصباح في الرياض.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز اوجه التعاون المشترك في المجالات الدفاعية. (النهاية)

خ ن ش / ف ا س



MENAFN30122024000071011013ID1109042746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث