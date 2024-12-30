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هزة أرضية بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة كركوك بشمال العراق

12/30/2024 2:54:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي اليوم الإثنين عن حدوث هزة أرضية بمحافظة (كركوك) شمال العراق بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.
وذكرت الهيئة في بيان أن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث الهزة الأرضية شمالي محافظة كركوك وشعر بها السكان بالقرب الموقع من دون تسجيل خسائر.
كانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر وتسجيل 20 هزة أرضية خلال أكتوبر الماضي. (النهاية)

ص ب ر / ف ا س



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