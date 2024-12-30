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مصر تبرم اتفاقا بـ 120 مليون دولار لتوطين صناعة الخامات الدوائية

12/30/2024 2:54:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر والشركة العربية للخامات الصيدلية بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية على مساحة نحو 97 ألف متر مربع بنطقة (العين السخنة) باستثمارات 120 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم الاثنين أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص مصر على توطين صناعة الدواء وتنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي سعيا لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أكد عقب التوقيع أن إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية يعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
وشدد عبدالغفار أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأفاد البيان أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية على مساحة نحو 97 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وأضاف أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار امريكي مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة.
وبين أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع فضلا عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وتلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحسب البيان بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية لافتا إلى أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع فضلا عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
ووقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (إيبيكو) للأدوية الدكتور أحمد كيلاني وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد علام وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد. (النهاية)

أ س م / ف ا س




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