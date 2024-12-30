مصر تبرم اتفاقا بـ 120 مليون دولار لتوطين صناعة الخامات الدوائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر والشركة العربية للخامات الصيدلية بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع
متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية على مساحة نحو 97 ألف متر مربع بنطقة (العين السخنة) باستثمارات 120 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم الاثنين أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص مصر على توطين صناعة الدواء وتنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي سعيا لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أكد عقب التوقيع أن إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية يعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
وشدد عبدالغفار أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأفاد البيان أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية على مساحة نحو 97 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وأضاف أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار امريكي مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة.
وبين أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع فضلا عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وتلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحسب البيان بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية لافتا إلى أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع فضلا عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
ووقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (إيبيكو) للأدوية الدكتور أحمد كيلاني وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد علام وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد. (النهاية)
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